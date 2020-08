Yoenis Céspedes deja tirados a los Mets y abandona la temporada

La incertidumbre en los aficionados de los New York Mets sobre dónde estaba Yoenis Céspedes, ya que no se presentó al juego de este domingo contra Atlanta Braves, se reveló pocas horas después que el equipo informara que el pelotero no contestaba los llamados de la franquicia.

Resulta y acontece que Céspedes dejó tirados a los Mets y decidió no jugar más en la temporada 2020 de la MLB. El jugador tenía que presentarse al estadio SunTrust Park (Atlanta) para el juego de este domingo, pero no llegó, ni contestó las llamadas del equipo.

Yoenis Céspedes, bateador designado de los Mets (Getty Images)

¿Qué pasó? “Nuestros intentos de contactarlo han sido infructuosos”, afirmó en primera instancia Brodie Van Wagenen, gerente general de los Mets. Sin embargo, el misterio se reveló unas horas después con la decisión que dio a conocer el mismo GM.

Según informó Jeff Passan, insider de la MLB, cuando los Mets no encontraban a Céspedes decidieron enviar a miembros del departamento de seguridad a su habitación y se llevaron la gran sorpresa: estaba vacía. Céspedes tomó sus pertenencias y se fue sin dar explicaciones.

Mientras se disputaba el juego entre los Mets y los Braves de este domingo, el agente de Yoenis Céspedes le informó al equipo de New York que no iba a jugar más en la temporada 2020 de la MLB. “Un final decepcionante”, afirmó Wagenen sobre el fin del ciclo del cubano.

Lee También