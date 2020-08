Lo tildan de desagradecido: los millones que le pagaron los Mets a Céspedes

El domingo fue un día a todo ritmo para los New York Mets y no justamente por la derrota 4-0 con los Atlanta Braves. Yoenis Céspedes estaba desaparecido, no fue al juego y hasta la mitad del encuentro se supo noticias de él: se bajó de la temporada 2020 de la MLB.

Según informó Jeff Passan, insider de la MLB, cuando los Mets no encontraron a Céspedes decidieron enviar a miembros del departamento de seguridad a su habitación y se llevaron la gran sorpresa: estaba vacía. Céspedes tomó sus pertenencias y se fue sin dar explicaciones.

Yoenis Céspedes, bateador designado de los Mets (bateador designado)

Las noticias sobre Céspedes se conocieron mientras se disputaba el juego entre los Mets y los Braves de este domingo. El agente del pelotero cubano le informó al equipo de New York que Yoenis no iba a jugar más en la temporada 2020 de la MLB.

¿Las razones? Joel Sherman y Mike Puma del The New York Times informaron que Céspedes estaba frustrado y llegó a cuestionar a Brodie Van Wagenen, gerente general, y Luis Rojas, manager, porque lo habrían sacado del lineup titular para que no alcanzará los bonos por rendimiento.

Durante la transmisión del partido entre New York Yankees y Boston Red Sox, Ernesto Jerez, periodista de ESPN, afirmó que los New York Mets le pagaron a Yoenis Céspedes un poco menos de 60 millones de dólares a pesar que estaba lesionando desde el 2018.

