Zion Williamson y Jayson Tatum en el nuevo comercial de Gatorade

Gatorade realizó su memorable comercial "Be Like Mike" de la década de 1990 con apariciones de Zion Williamson, Elena Delle Donne y Jayson Tatum. Tatum de los Boston Celtics y Della Donne de los Washington Mystics también ayudan a recrear la memorable campaña de los 90 que inspiró a generaciones de atletas de todo el mundo a "Be Like Mike".

Dicho anuncio "Be Like Mike" inspiró a generaciones de jugadores de baloncesto para emular a Michael Jordan dentro y fuera de la cancha. El comercial finalmente se convirtió en uno de los más populares con Jordan y Gatorade está listo para rehacerlo con varios de los próximos jugadores de baloncesto prometedores.

El trío de estrellas del baloncesto aparecerá en el nuevo anuncio que se emitirá antes del documental "The Last Dance" el domingo por la noche. En donde también recrearán momentos de la campaña original que muestran que, incluso ahora, todavía quieren ser como Mike, para muchos, el deportista más grande de todos los tiempos. No solamente de la NBA.

Además, los tres jugadores que aparecerán en el relanzamiento han admirado a Jordan mientras crecía. Williamson y Tatum están firmados con Jordan Brand, mientras que Delle Donne ha dicho en el pasado que nunca se perdió uno de sus juegos.

Los primeros dos episodios atrajeron un promedio de 6.1 millones de espectadores en ESPN, mientras que el tercer y cuarto episodio promediaron 5.9 millones de espectadores. Para obtener más información sobre los números detrás de The Last Dance, lea esto de mi colega Kurt Badenhausen. Mientras tanto la temporada de la NBA se encuentra en una pausa mientras transcurre la situación del coronavirus que ha detenido a todo de deporte en general.

Lee También