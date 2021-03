Gio Reyna es una de las tres bajas importantes del Borussia Dortmund ante Bayern München

Borussia Dortmund y Bayern München se enfrentarán el próximo sábado en un épico clásico por la Bundesliga, que si bien no los tiene a ambos tan unidos en pelea como antes, representará un tramo decisivo para las aspiraciones individuales de cada uno.

Por un lado, 'Los Bávaros' intentarán seguir en la punta del campeonato alemán, pues RB Leipzig está muy cerca de ellos y bajo ningún concepto pueden permitirse un desliz, mientras que 'Los Borussers' quieren entrar como sea a puestos de clasificación de UEFA Champions League.

Aunque, lamentablemente los de amarillo y negro no podrán contar con tres estrellas súper importantes para el equipo: Jadon Sancho, Raphael Guerreiro y el estadounidense Giovanni Reyna, quienes deberán ver desde el televisor el compromiso.

Un clásico sin Giovanni Reyna

Giovanni Reyna ha venido desempeñando un rol importante para Borussia Dortmund, por lo que su ausencia sumada a la de Jadon Sancho representará un duro golpe para una oncena que buscará no salir goleada del Allianz Arena.

Además, para traer los tres puntos a casa deberán ejecutar un partido prácticamente perfecto, pues ante un rival com Bayern, sencillamente no puedes darte el lujo de dejarlos respirar, es decir, toca disparar a matar y más vale no fallar.

