Consejo de Zuñiga a James: "Si va al Napoli, va a ser un dios"

Si hubo un jugador en Colombia que haya tenido un paso exitoso e intachable por el fútbol europeo, ese fue Juan Camilo Zuñiga. El lateral colombiano es recordado con mucho cariño por los hinchas del Napoli, en Italia.

En entrevista para Gol Caracol, el exjugador habló de su pasado como profesional y los momento que vivió en Italia. Bien o mal, allá se consolido como uno de los mejores laterales del Viejo Continente. Como el mismo contó, estuvo cerca de llegar a dos clubes gigantes de Europa.

“Cuando me llegó la oportunidad de jugar en el Barcelona, por la salida de Dani Alves, también me llegó la opción de Juventus, con el que tenía un preacuerdo. Me iba para alguno de los dos", contó.

Sin embargo, hubo un juego (contra Galatasaray) que hizo que cambiara de opinión y decidiera quedarse en Napoli jugando en el mítico San Paolo. Por eso, James Rodríguez lo buscó para hablar de estre club ya que se ha especulado mucho con la opción de que el '10' vaya a jugar con el 'Gli Azzurri'.

“Yo hablé con él y me preguntó que qué tal Nápoles, que como era el ambiente. Le dije que hiciera de cuenta que es Cartagena, un pueblo sabroso y apasionado. Le recalqué: Si usted va allá, va a ser un Dios para ellos. Si usted va allá, va a jugar siempre y lo van a respetar”.

Cabe resaltar que esa opción de ir a Italia todavía no se ha caído. La prensa italiana sigue especulando con la posibilidad de que Napoli vuelve a ir a la carga por el astro colombiano. Sin embargo, varios clubes de la Premier League también buscan la creatividad de James Rodríguez.

