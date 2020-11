Diego Maradona y su admiración por la NFL

Diego Armando Maradona falleció este miércoles 25 de noviembre a consecuencia de un paro cardiorespiratorio. El deporte mundial se encuentra de luto, atravesando por una agonía triste que implica saber que no se volverá a ver en persona al argentino.

Sin embargo, recordar es vivir, como popularmente se conoce, por ello, recordamos cuando hace ya algunos años el astro del fútbol confesó ser un fanático y fiel seguidor de la NFL, llegando a lanzar un nombre legendario dentro de esta disciplina como su jugador favorito.

Fue por allá cuando Diego dirigía a la Selección Argentina, cuando declaró para el diario Olé ser amante del fútbol americano. "Me encanta, no me pierdo ningún partido", decía con emoción el exentrenador en su momento.

Diego Maradona y su amor por la NFL

Además, en cierta parte de la entrevista concedida al diario mencionado con anterioridad, Maradona afirmó muy convencido de que nada más y nada menos, Peyton Manning era su jugador preferido del circuito. "Me agrada Manning, me gustan las jugadas, estrategia pura. Les puedo chorear (robar) alguna", aseveró entre risas.

Por otro lado, el argentino conocido por ser 'La Mano de D10S' confesó que no tenía un equipo favorito en particular, pero que si pudiese, le gustaría estar en los zapatos del mencionado quarterback. "Yo quiero ser Peyton Manning", el mariscal de campo de los "Colts de Indianápolis", finalizó.

Lee También