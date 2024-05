¿Oficial? No. ¿En la mente de muchos desde hace varios años? Sin dudas. El mundo del fútbol y por encima de todo el viejo continente cruzan los dedos en relación con un posible cambio de reglas por parte de FIFA que promete modificar para siempre el deporte rey. Se estudia que potencias como Barcelona, Real Madrid, Manchester City y Bayern Múnich vayan a jugar de manera oficial al extranjero más pronto que tarde. Finales de 2024, momento de la revolución.

No es un tema nuevo entre los dirigentes de este juego. Si uno postpuesto por el rechazo general de hinchas y de una normativa que apunta a pasar a mejor vida más pronto que tarde. Todo empieza por Estados Unidos, LaLiga española y una Premier League que desde hace años analizan una medida impopular para unos y más que deseada por otros. FIFA tiene la última palabra y apunta según los reportes a abrir como nunca el deporte rey a los cinco continentes.

“La FIFA ha decidido un cambio de reglas que permitirá que los partidos de la liga nacional se jueguen en el extranjero antes de fin de año”. Es la información de The Athletic y el New York Times. Hablamos de una medida pensada meramente para las grandes ligas europeas, pero que habrá que ver como cambiaría en el resto del planeta partidos como River Plate vs. Boca Juniors o un América vs. Chivas en México. Repetimos que es un giro de 180 grados que no tenga precedentes, sino más bien la tendencia que varias cabezas estudian en pro de generar ingresos.

Es recurrente ver desde hace años como Supercopas como la de España, Francia o Italia abandonan sus territorios por una cuestión de millones. Oriente Medio se ha quedado con tres torneos donde incluso alguna edición de estos se ha cancelado al no contar en sus filas con los grandes de cada país. Hablamos de competencias que han sido puestas en el mercado y al mejor postor para recaudar dinero. Los fans locales apenas pueden ir, se disputan lejos de sus tierras y ahora FIFA estudia abrir lo mismo para los choques oficiales de las grandes ligas.

Ver Barcelona vs. Real Madrid lejos de España podría llegar no solo en pretemporada: IMAGO

¿Un Real Madrid vs. Barcelona por LaLiga en China? ¿Un River vs. Boca en Arabia por el campeonato local? ¿Un Chivas vs. América en Estados Unidos por la Liga MX? Pues es lo que se abre. Ya hay estudios puntuales incluso alrededor del tema. NBC, quien paga 2.300 millones de euros por los derechos televisivos a la Premier, ya ha pedido estudiar que dos partidos de la primera jornada del torneo se disputen en tierras norteamericanas. Podemos estar a una vuelta del fútbol 2.0 donde los espectadores valen más que los hinchas en pro del negocio.

España ya lo quería

Desde el 12 de septiembre del 2018 que por LaLiga han meditado esta decisión. Barcelona vs. Girona iba a disputarse en Estados por deseo de la patronal de Javier Tebas. El conjunto culé lo veía con buenos ojos por motivos financieros, pero todo acabó cayéndose por cuestiones de normativa, por la federación española y por la presión de quienes pagan su abono en el Camp Nou. Si The Athletic tiene razón, a finales del 2024 nadie podrá revocar este tipo de políticas.

¿De cuánto dinero hablamos?

Es imposible hacer una predicción, pero existen pequeñas pistas para entender lo que está en juego. Solo en el verano pasado, aquel Real Madrid vs. Barcelona disputado en Dallas por la pretemporada de ambos clubes tenía entradas al recinto con un promedio de 846 dólares por unidad. Multiplíquenlo por los 60.000 u 80.000 de capacidad que tienen los feudos por USA, súmenle acuerdos publicitarios y el dinero en cláusulas a pagar a los clubes por acceder a esta paliza física de un fin de semana para sus jugadores. El fútbol 2.0, cerca de ser una realidad para 2024.