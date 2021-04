¿Qué tienen en común Michael Jordan, Steve Nash, David Beckham, Magic Johnson y Alex Rodríguez?

Sí, los cinco fueron deportistas profesionales en diferentes disciplinas. Michael Jordan, Steve Nash y Magic Johnson hicieron de las suyas en la National Basketball Association (NBA), David Beckham la rompió como futbolista y Alex Rodríguez como figura de la MLB.

Sin embargo, más allá de haberse ganado la vida como deportistas profesionales, estos cinco personajes comparten un factor en común bastante curioso. Los cinco son dueños de equipo en diferentes deportes estadounidenses, dando muestra de su ojo clínico al momento de hacer negocios.

Comenzando con "Su Majestad", Michael Jordan, bueno, todos sabemos que es el dueño mayoritario de Charlotte Hornets a pesar de haber vendido algunas acciones en 2019. Por otro lado, figura Steve Nash, hombre de negocios que del cual quizá no se hable mucho, pero sin hacer ruido en la prensa es el dueño de Vancouver Whitecaps y del RCD Mallorca, de LaLiga.

Michael Jordan en el All-Star Game de NBA en 2016 (Foto: Getty)

Visionarios con tacto para los negocios

David Beckham, el hombre que desea revolucionar a la MLS asumió un proyecto más que ambicioso. "Your Fútbol is Here", así es la campaña de Inter Miami, club que aspira convertirse no solo en un referente de los Estados Unidos sino del mundo.

David Beckham (Foto: Inter Miami CF)

Magic Johnson si está en otro nivel, pues no es dueño de uno, ni de dos, sino tres organizaciones en el deporte norteamericano. El ex-NBA cuenta con importantes acciones en Los Angeles Dodgers, Los Angeles Sparks (WNBA) y Los Angeles FC ¡todo un empresario con amor por la ciudad angelina!

Alex Rodríguez (Foto: Getty)

Finalmente, la lista la cierra Alex Rodríguez, quien recientemente anunció la compra de acciones de Minnesota Timberwolves junto a Marc Lore, teniendo control total del equipo a partir de 2023.

Lee También