Desde la Edad Media no hay muchas discusiones sobre la forma de la Tierra, la enorme mayoría de la población acepta o cree que el planeta tiene forma de esfera. Pero la unanimidad no existe, las teorías conspirativas están a la orden del día y también los grupos terraplanistas.

Pero en el último tiempo, sobre todo con las cuarentenas por la pandemia del Covid 19, muchos deportistas comenzaron a hacer stream y uno de los temas que surgían en las transmisiones era este: la forma de la Tierra. Varios aportaban desde el desconocimiento y soltaban tan solo una opinión, otros lo militan fervorosamente.

Sergio Agüero fue uno de los futbolistas que comenzó a stremear durante la pandemia. En una de sus clásicas transmisiones puso en duda la forma de la Tierra.

El Kun, ayudado por un globo terráqueo, comenzó a dudar sobre el trayecto de los aviones. Obviamente, esto sin ningún fundamento científico y desde una pregunta, no llegó a afirmar que la Tierra es plana.

Pero si hay un jugador que despertó todo tipo de polémicas fue Kyrie Irving, el base de los Dallas Mavericks de la NBA no ha dejado tema sin tocar.

Desde vacunas, judaísmo y, obviamente, no podía quedarse afuera de la discusión por la forma de la Tierra. En 2017 declaró: “Nos han metido en la mente que el planeta es redondo, pero si uno piensa en serio en la forma en que viajamos, ¿de verdad crees que giramos alrededor del sol?”.

El basquetbolista tuvo que salir a pedir disculpas por todos los temas que tocó, pero sobre todo por haber compartido en su cuenta de Twitter una película con un mensaje antisemita. Primero dijo que no iba a retroceder en nada de lo que creía y declaró que no hizo nada ilegal.

Pero una vez que bajó la marea se dio cuenta y sentó cabeza. Mediante un posteo en Instagram dijo: “A todas las familias y comunidades judías que están dolidas y afectadas por mí publicación, lamento profundamente haberos causado dolor y pido perdón”. Volviendo al terraplanismo, también en su momento salió a hacer un pedido de disculpas por dichas declaraciones: “Si crees en ello, no salgas y lo digas de esa forma. Eso es para conversaciones privadas. La percepción de cómo se dice y cómo se recibe cambia, pero yo no soy muy listo que digamos”. De todas formas, sigue siendo un adepto de esta teoría conspirativa.

Pero Irving no es la única superestrella de la NBA que piensa que la Tierra es plana. Shaquille O’neal también es un abonado al club del terraplanismo. “Yo conduzco de costa a costa, y la Tierra es jodidamente plana para mí. No voy hacia arriba ni para abajo en un ángulo de 360 grados. Hay tres formas de manipular la mente: lo que lees, lo que ves y lo que escuchas. Es solo una teoría, nos enseñan muchas cosas. Es solo una teoría”.

Además, el ex pívot de Orlando Magic y Los Ángeles Lakers, entre otros equipos puso otro ejemplo: “Volé 20 horas hoy, ni una sola vez fui por este camino, no fui en línea recta. No me volqué, no me puse boca abajo. ¿Dicen que el mundo gira? He vivido frente a un lago durante 30 años y nunca he visto que el lago se mueva hacia la izquierda o hacia la derecha”.