Talentosos, exitosos, unos verdaderos campeones. Ellos se destacan en un campo de juego y son aclamados por miles de fanáticos alrededor del planeta. Pero cuando estos deportistas juegan, muchas veces las miradas también se desvían a lo que sucede en las tribunas del estadio. Ese es el momento en el que ellas entran en escena. Compañeras, amigas y apoyo necesario para todo atleta de élite, las novias y esposas tienen un valor importante dentro de la vida de los principales representantes del deporte latinoamericano.

A lo largo y a lo ancho de todo el continente, vamos a encontrar parejas que son el ejemplo perfecto del amor correspondido. Hermosas mujeres que son las fieles acompañantes de muchas de las principales estrellas del mundo deportivo actual. A través de Bolavip vamos a llevarlos a conocer a Las bellas parejas de los principales deportistas latinoamericanos.

Alexia Notto y Miguel Almirón

Una vida completa juntos. Miguel Almirón, figura de la selección paraguaya, está casado con su novia de la infancia, Alexia Notto. Comenzaron a salir cuando eran adolescentes y, tras muchos años de noviazgo, el actual futbolista del Newcastle United decidió que era hora de poner un anillo en la mano de Alexia y le propuso matrimonio de una manera muy romántica. Muchos se sorprendieron por la decisión, ya que en agosto de 2016 ella tenía solo 19 años. Pero cuando encuentras a la persona adecuada, quieres pasar el resto de tu vida con él.

Aunque en otras épocas solía trabajar como profesora de zumba, hoy es una estrella de Instagram y TikTok y tiene más de 250 mil seguidores. La paraguaya es una ferviente admiradora de su marido. En junio de 2021, Alexia dio a luz al primer hijo de la pareja, Francesco Almirón Notto.

Claudia Díaz y Pedro Gallese

Después de una fuerte turbulencia, esta pareja atraviesa uno de los mejores momentos juntos. El año 2022 cerró a pleno casamiento para Pedro Gallese y Claudia Díaz. El portero de la selección peruana y el Orlando City de la MLS y la esposa y madre de sus hijos, renovaron sus votos matrimoniales en una ceremonia que se llevó a cabo en Lima. Su hitoria de amor nació en el colegio y ya llevan seis años de casados. Además, tienen dos hijos: Piero y Catalina.

Claro que no todo fue un lecho de rosas en la vida de Claudia y Pedro. En el recuerdo queda el episodio vivido en 2019, cuando ella anunció el fin de su matrimonio con el arquero, poco después que en un programa de televisión se difundieran imágenes en las que se ve a Gallese saliendo de un hotel con una joven de 21 años llamada Lucero Jara. Tiempo después, Claudia se reconcilió con él y ahora se muestran más sólidos que nunca.

Raiane Lima y Gabriel Jesús

Pese a que en los últimos tiempos debieron transitar varias turbulencias y hasta una pequeña separación en el medio, Gabriel Jesús y Raiane Lima parecen seguir apostando a un amor explosivo y al que le tocaron vivir muchas cosas en poco tiempo. La pareja anunció su noviazgo a principios de 2021, y un par de meses después contaron que iban a ser padres. En mayo de 2022 nació su hija Helena.

A principios de 2023 parecía que se acabaría la historia entre ellos, producto de presiones externas. Sin embargo, poco después fueron fotografiados juntos cuando Jesús publicó un tributo por su cumpleaños, el 8 de febrero. El jugador del Arsenal y la influencer retomaron su relación tras dos semanas de diferencia. A pesar de haber intercambiado lindas declaraciones en redes sociales tras la reconciliación, hay un problema que afecta directamente a la pareja: la familia del deportista. Pero, por ahora, el amor es más fuerte.

Shantal Mayo y Héctor Herrera

A sus 32 años, Héctor Herrera es uno de los jugadores mexicanos de mayor nivel y es por ello que sigue siendo un referente del Tri. El mediocampista del Houston Dynamo de la MLS no solo recibe el apoyo de la afición azteca, también cuenta con el respaldo de sus tres amores: sus dos hijos, David y Valentina; y su esposa Shantal Mayo.

La pareja se conoció en Pachuca y ya llevan más de una década juntos. Shantal ha acompañado a Herrera desde que él militaba en la segunda división del fútbol mexicano, cuando era jugador del Tampico Madero. En junio de 2013, el futbolista fichó por el Porto de Portugal, por lo que toda la familia se mudó a dicho país. En 2019, se trasladaron a Madrid cuando fue contratado por el Atlético Madrid. Ahora, la pareja y sus hijos viven en Texas, Estados Unidos. A través de su cuenta de Instagram, Shantal suele compartir imágenes de sus vacaciones y viajes que realiza junto a su familia.

Lorelei Tarón y Radamel Falcao

Corría el año 2006, Falcao era jugador de River Plate y Lorelei Tarón, una bella joven de 18 años que vivía en un pueblo al norte de Argentina y que soñaba con ser cantante, ella tomó la decisión de irse a Buenos Aires para estudiar música, pero lo que no se esperaba era que iba a conocer al amor de su vida.

La pareja se conoció en un templo evangélico, Falcao quedó flechado a primera vista tanto que en varias ocasiones invitó a la joven a salir pero esta se negaba. Hasta que luego de mucho insistir, el colombiano logró convencer a la hermosa rubia y se dio esa esperada primera cita, allí Lorelei quedó rendida a los pies del goleador. Luego de un noviazgo que no duró mucho tiempo, el 12 de diciembre de 2007 la pareja se casó en Argentina. Llevan 15 años de relación y producto de ese amor, tiene cuatro bellos hijos: Dominique, Desirée, Annette y Jedidiah.

Emily Rutledge y Auston Matthews

Auston Matthews es una de las nuevas estrellas del hockey sobre hielo. Actualmente juega en los Toronto Maple Leafs de la Liga Nacional de Hockey (NHL), donde ha logrado sobresalir al punto de ser galardonado como uno de los jugadores jóvenes más importantes del momento. Pese a las distancias y contratiempos que han tenido en los últimos tiempos, el atleta de raíces mexicanas está vinculado sentimentalmente con Emily Rutledge, una hermosa joven que es oriunda de Arizona.

Emily asistió a la Universidad Estatal de Arizona, donde se graduó en 2020 con una licenciatura en Desarrollo Humano y Estudios de la Familia. Es considerada una persona muy reservada, con muy poca participación en las redes sociales. Y si bien, las relaciones a distancia pueden tornarse complicadas y desafiantes para toda pareja, parecen estar en condiciones de afrontar ese desafío para mantenerse unidos.

Sonia Isaza y Arturo Vidal

A sus 35 años, Arturo Vidal demuestra que continúa destacándose en el fútbol internacional. Uno de los deportistas más importantes en la historia de Chile vive un presente muy particular en su vida personal junto a quien es su nueva novia, la personal trainer Sonia Isaza. La modelo y el futbolista llevan ya un tiempo juntos -se conocieron durante su etapa en Barcelona-, y la clave de cómo la modelo colombiana lo conquistó está en sus fotos de Instagram.

Sonia es una mujer muy hermosa, que evidentemente pasa horas en el gimnasio. Con un cuerpo más que trabajado y tonificado, en sus redes sociales publica fotos a diario que son de infarto. La modelo promociona constantemente piezas de traje de baño, de los más variados colores y modelos, y siempre se la puede ver siendo muy creativa con sus poses. Sin dudas El Rey Arturo cayó rendido a sus pies por sus dotes físicos, entre otras cosas.

Nathália Felix y Douglas Costa

Durante muchos años, Douglas Costa fue uno de los jugadores más regulares de Brasil, al punto de ser un intocable en la Juventus. Hoy vive una nueva etapa de su carrera deportiva, convertido en figura preponderante de la Major League Soccer estadounidense, donde viste la casaca del poderoso LA Galaxy. En medio de todos estos movimientos en su vida, estuvo acompañado por su actual pareja, Nathália Felix.

La guapa modelo y bloguera brasileña ha colaborado con un gran número de importantes marcas. Empezó a trabajar muy joven y rápidamente empezó a recibir la atención mundial. Sus 577 mil seguidores en Instagram hablan por sí solos del tipo de carrera que ha tenido a través de las redes sociales. Nathália y Douglas comenzaron a salir en 2019, luego que el futbolista se divorciara de Louise Ramos, con quien tuvo dos hijos, Antonella y Liam.

Karla Mora y Memo Ochoa

Memo conoció a su ahora esposa, Karla Mora, en 2009, justo un año antes del Mundial de Sudáfrica en 2010. Ambos nacieron en Guadalajara, pero fue años después que se conocieron gracias a Regina Padilla, la esposa del ex futbolista Gerardo Torrado, quien los presentó.

Karla es una reconocida modelo y socialité tapatía, quien al igual que su esposo también es toda la celebridad en redes sociales. La también diseñadora y amante de la vida fit, tiene más de 70 mil followers en Instagram. Junto al portero de la Selección Mexicana tienen 3 hijos: Lucciana, Guillermo y Karla. Desde que Lucciana llegó a sus vidas, la modelo tapatía dejó su carrera para dedicarse 100% a su faceta como mamá.

Regina Lafolla y Josema Giménez

José María Giménez ha sido uno de los jugadores clave del Atlético de Madrid desde que se unió al equipo en 2013. Demostró ser un defensor poderoso y muy rápido, que ayudó al club a ganar muchos trofeos importantes. Este éxito que vive desde muy joven en su vida profesional se emparenta con lo que le ocurre a nivel personal. Desde que eran adolescentes, ya que fueron a la misma escuela secundaria, el jugador uruguayo está saliendo con quien ahora es su esposa: Regina Iafolla.

Regina no es como las típicas esposas de futbolistas que comparten fotos elegantes en sus plataformas de redes sociales. Sin embargo, sigue siendo muy popular en Instagram, ya que tiene más de 23 mil seguidores. La pareja contrajo enlace civil en 2019 en Uruguay. Actualmente viven en familia en Madrid, junto a sus dos hijos: Lautaro y Luciano.

Yainee Alonso y Manny Machado

El tercera base de los Padres de San Diego y ganador en cuatro oportunidades del MLB All Star no es otro que Manny Machado. A lo largo de todos esos años, Yainee Alonso ha demostrado ser el mayor soporte, ya que ha estado a su lado para acompañarlo en su carrera profesional, apoyándolo desde casa, viajando en los juegos del beisbolista dominicano o acompañándolo a algunos eventos de la MLB.

La pareja se casó en noviembre de 2014 luego de salir un par de años y comprometerse en 2013. Un año después del casamiento nació su hijo. Yainee es una persona reservada y prefiere mantener su vida personal en privado, incluso sus redes sociales no son públicas; no obstante, Machado suele compartir publicaciones en Instagram junto a ella. Además de estar relacionada con la MLB a través de su marido, la cubana es hermana de Yonder Alonso, ex primera base en las Grandes Ligas y actual analista de MLB Network.

Christina Quinn y Robert Quinn

Robert Quinn se casó con su bella prometida en 2013. Sin embargo, se sabe muy poco sobre Christina. Pero la relación atraviesa un gran momento y se consolida cada día más. La madre de Quinn, María Camacho, es de Trujillo Alto, Puerto Rico. El jugador de la NFL, seleccionado en varias oportunidades para el Pro Bowl, es el hermano de la medallista de oro olímpica puertorriqueña Jasmine Camacho-Quinn.

El 2 de enero de 2022, Quinn registró su captura número 18 de la temporada durante un juego contra los New York Giants, que eclipsó el récord anterior de capturas de franquicia de una temporada de los Bears (17.5) establecido por Richard Dent en 1984. Esa temporada terminó con 18.5 capturas, justo por debajo de su mejor marca de carrera de 19 que logró en 2013.

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero

La pareja, que lleva alrededor de un año juntos, está bajo los reflectores porque a principios de este 2023 se confirmó el embarazo, por lo que serán padres por primera vez. Ana Paula es brasilera y se conocieron durante el paso del atacante de la selección peruana por aquel país.

Ella es modelo, bailarina, participó en diversos concursos de belleza y está a punto de terminar de convertirse en abogada, una de sus mayores ilusiones. Junto a Paolo conviven desde el comienzo mismo de la relación, es por eso que la posibilidad de casamiento no ha sido contemplada por ninguno de los dos.

Nicole Kotler y Sammis Reyes

Llevamos 10 años juntos. Ella estuvo ahí cuando el dinero escaseaba y eso hace que la historia de amor tenga un tinte aún más de novela. Se trata de Sammis Reyes, el chileno que es actual jugador de Chicago Bears en la NFL, quien está a punto de dar un paso enorme junto a su novia de toda la vida, Nicole Kotler: después de hacerlo público en septiembre del año pasado, en marzo de 2023 contraerán matrimonio.

Llegó a Estados Unidos a los 14 años, sin sus padres, por eso el camino para llegar arriba fue largo y lleno de obstáculos para el ex jugador de baloncesto. Pero el propio Sammis reconoce que sin Nicole nada de esto habría sido posible. La pareja se conoció en 2011 en la escuela North Broward Prep de Florida. Kotler, que tiene el título de asesora financiera, ya estuvo de visita por Chile en dos oportunidades y ha quedado enamorada de la cultura y la comida del país. Sus dos favoritas: el pastel de choclo y las empanadas.

Eugenia De Martino y Diego Schwartzman

Eugenia De Martino y Peque Schwartzman se muestran muy felices desde que iniciaron su relación en 2019. Torneos de tenis, viajes, fiestas, cenas con famosos, son algunas de las actividades que disfrutan como pareja. Además, ella es muy compañera y suele ser vista en las gradas de los partidos de tenis, alentando a su novio. Aunque antes de conocer al deportista, ya tenía una carrera muy consolidada.

Eugenia se dedica al modelaje desde que tenía 17 años. Comenzó realizando publicidades para diferentes marcas, casi como un hobbie. Continuó ganando experiencia, hasta que la agencia de modelos Epbookers le pidió que se sumara a su staff. A partir de ahí, su carrera siguió un camino de crecimiento constante. La pareja se conoció gracias al diseñador Ricky Sarkany, que invitó a ambos al lanzamiento de una nueva temporada de su marca y cumplió el rol de Cupido al presentarlos.

Gabriela García y Jesús Corona

Jesús Manuel Corona se ha convertido en una de las grandes figuras de la Selección Mexicana y uno de los valores aztecas que sobresalen en Europa. Después de romperla en el FC Porto, le llegó su chance de jugar con el Sevilla en la Liga Española. Esta destacada etapa de su vida la vivió acompañado de guapa esposa, Gabriela García. Precisamente, el éxito y el buen presente del futbolista se pueden explicar también en su buena familia y el bajo perfil.

Gabriela no es una figura muy conocida en los medios de comunicación, tampoco es de las influencers que está activa constantemente en redes. Aún así, tiene más de 60 mil seguidores en Instagram. Allí suele compartir varias fotos de los mejores momentos de su marido a lo largo de su carrera. Tecatito y Gaby han forjado una sólida pareja, de la cual ha dado sus frutos con los nacimientos de sus dos hijos, Jesús Gabriel, en octubre de 2016, y Julia, en diciembre de 2017.

Sofía Balbi y Luís Suárez

Luis Suárez es uno de los futbolistas latinoamericanos más famosos y con una de las carreras más exitosas en Europa. Si bien su talento lo ha llevado a ser considerado uno de los grandes delanteros del planeta, el uruguayo le debe gran parte de su éxito a una persona especial que lo apoyó y lo influenció para esforzarse: su esposa Sofía Balbi. La pareja se conoció en su adolescencia, cuando él tenía 16 años y ella 13. Según los informes, Sofía asistió a un partido de futbol del amigo de su hermana cuando vio por primera vez a Luis.

Sofía nació en Montevideo, dentro de una familia adinerada dedicada a los negocios navieros. La uruguaya aprovechó esa fama para crear su propio imperio y fortuna, fundando su marca de zapatos junto a su mejor amiga y socia Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi. Con el paso de los años se convirtió en imagen y embajadora de marcas de salud, belleza y moda de lujo, debutó como modelo y es una sensación en redes sociales. Tan sólo en Instagram suma más de 1.7 millones de seguidores.

Daisy Pérez y Julio Urías

Julio Urías es el lanzador mexicano más destacado dentro de la Major League Baseball. El jugador de Los Ángeles es conocido por batir récords y aparecer en los titulares. Y aunque es bastante reservado con su vida personal, se sabe que hace un tiempo está de novio con Daisy Pérez. Sin dudas, una pareja hermosa y adorable, que irradia poder y fuerza.

El lanzador no ha hablado mucho sobre Daisy y su relación, porque le gusta mantener su estado romántico en secreto. Son pocas las fotografías en las que pueden aparecer tomados de la mano o relajados en público, pero a menudo suelen divertirse en fiestas y cenas juntos. Además, ya tuvieron sus vacaciones como pareja. Aunque aún no están casados, la relación ha avanzado y las perspectivas a futuro son prometedoras.

Saioa Cañibano y Carlos Vela

Aunque hoy es un referente de la MLS, fueron muchos los clubes de fútbol que, a lo largo de la carrera de Carlos Vela, le han permitido desarrollarse y crecer dentro de este deporte. Uno de ellos fue la Real Sociedad, al cual arribó en el año 2011. Y sería gracias a su llegada a España que cruzaría su camino con Saioa Cañibano, mientras vivía en San Sebastián y ella se desempeñaba como reportera.

Desde ese entonces, aunque lejos de los reflectores y de la atención de la prensa, mexicano y Cañibano comenzaron un vínculo que se intensificó con el paso del tiempo. En el año 2018, el jugador y la comunicadora darían un paso más, al contraer matrimonio. No obstante, dos años antes de su enlace, llegó una de las personas más importantes de sus vidas: su hijo Romeo. Instalados en Estados Unidos, donde el delantero es figura de Los Ángeles FC, terminaron de consolidar este gran momento familiar, con la bienvenida a una niña, a la que bautizaron con el nombre de India.

Mandinha y Dibu Martínez

Más allá de su presente arrollador, siendo campeón del Mundo con la Selección Argentina y capitán del Aston Villa inglés, hay que remontarse a otro momento clave en la vida de Emiliano Martínez. Como si fuera una escena de telenovela, Dibu conoció al amor de su vida mientras esperaba subirse a un bus cuando todavía era arquero del Arsenal. ¿Quién era ella? Ni más ni menos que Ava, hoy conocida como Mandinha Martínez, la esposa del arquero, que en aquella época vivía a la vuelta de su casa en Londres.

Dibu se animó a hablarle y la invitó a salir. La nacida en Portugal aceptó y fue amor a primera vista. A partir de ese momento, comparten la vida juntos. Ella es diseñadora de interiores. Tiene su propia empresa que se llama Mis Sueños Kids y cuenta con dos locales: uno en Londres y otro en el Shopping Battlers Green Farm, en Watford, a las afueras de la capital. El emprendimiento está destinado a la venta de ropa y juguetes para chicos. Mandinha y Martínez tienen dos hijos: Santi, de 4 años y Ava, de 2.

Mónica Quiros y Yordan Álvarez

El jugador de béisbol Yordan Alvarez viene mostrando su talento defendiendo los colores de los Astros de Houston en las Grandes Ligas. En 2022 logró coronarse campeón en la Serie Mundial y ganó los premios al MVP y al Novato del año. Mucho de lo bueno que le pasa dentro de la cancha, se debe al apoyo que tiene fuera de ella. En su caso, ese apoyo proviene de Mónica Quiros, esposa y madre de sus dos hijos, Mía y Jordán.

Esta encantadora pareja cubana se casó en el año 2019. Mónica y Yordan estuvieron saliendo durante mucho tiempo y se enamoraron durante su época universitaria. A Mónica le encanta mantener su vida privada en privado y solo comparte información limitada con los medios. Ella es una madre encantadora, una gran esposa y apoya a su esposo en cada decisión, además tiene un gran sentido de la moda y le encanta estar en sesiones de fotos.

María Guerra y Eder Militao

Hace apenas unos meses atrás Eder Militao y Karoline Lima ponían fin a su relación, justo antes de transformarse en padres. Sin embargo, parece que el zaguero del Real Madrid rápidamente encontró a alguien que ocupará su corazón. Se trata de una joven brasileña que llama especialmente la atención por el gran parecido que tiene con su ex. También es rubia y sus curvas y encantos han conquistado al futbolista.

Su romance habría comenzado a finales de 2022 y la primera imagen que llamó la atención de todos fue cuando María Guerra presenció en vivo el entrenamiento a puertas abiertas del elenco español. Esa fue la confirmación del noviazgo entre ambos. Ella es estudiante de derecho y cuenta con más de 10 mil seguidores en redes sociales.

Sydney Hightower y Fred Warner

Protagonista del exitoso reality The Bachelor, Sydney Hightower logró llamar la atención de mucha gente, pero principalmente generó un gran impacto en Fred Warner. El exitoso jugador de San Francisco 49ers en la NFL le envió un emoji que pensó nunca iba a ser respondido, pero a ella le pareció un gesto muy dulce. Así comenzó esta relación que, con menos de un año de noviazgo, siguió con la propuesta de matrimonio por parte del atleta de raíces panameñas y mexicanas.

La pareja se casó un año después, en junio de 2022, en California en una ceremonia que contó con la asistencia de varios de sus amigos de Bachelor Nation. Desde ese momento, Sydney se ha convertido en la seguidora número uno del linebacker durante sus juegos de la National Football League.

Lorena Mañas y Darwin Núñez

El uruguayo y la española se conocieron durante la estadía del ex Peñarol en Almería, equipo que defendió en la temporada 2019/20 y desde allí en adelante la relación se fue afianzando, al punto que varias veces lo acompañó cuando Núñez estuvo citado por su selección. Mañas tiene nueve años más que el actual delantero del Liverpool inglés.

El 3 de enero de 2022, Lorena dio a luz al hijo de la pareja, quien también se llamó Darwin. La almeriense tiene además una hija con Aleix Vidal, ex jugador del Barcelona y actual del Espanyol, con quien se casó en noviembre 2016, pero tiempo después finalizó ese vínculo.

Natália Loewe y Alisson Becker

Natália Loewe es la esposa de una de las estrellas del Liverpool y de la selección brasileña, Alison Becker. Se conocieron en el año 2012, cuando ella aún estaba en la universidad completando sus estudios de Medicina y el jugador formaba parte de la cantera del club International. Después de salir durante tres años, las campanas de boda sonaron para la pareja en 2015. Tienen dos hijos, Helena y Matteo. No son muy activos en las redes sociales como la mayoría de los famosos.

Natália se mantiene inspirada en su trabajo, cualidad que atrae a su marido. Actualmente es médica pediatra y, se destaca su labor como Embajadora de Buena Voluntad para la Promoción de la Salud dentro de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La actitud de Loewe es digna de orgullo para su marido, que la destaca cada vez que puede.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

El verano de 2018, la vida de Paulo Dybala y Oriana Sabatini estaba a punto de cambiar sin que ellos lo supieran. Ella había puesto fin a su romance de tres años con el artista Julián Serrano y él se había separado de la modelo Antonella Cavalieri. Ambos solteros, fueron flechados por Cupido a pesar de que él se encontraba en Italia y ella en su natal Argentina.

Paulo seguía a Oriana en las redes sociales y la consideraba una mujer especial. El destino conectó al delantero, que en aquel momento estaba en Juventus, con personas que tenían su número de teléfono, que lo hizo arriesgarse a enviarle un mensaje por Whatsapp. Más allá de las lógicas dudas iniciales, la relación comenzó a crecer y, tras el Mundial Rusia 2018, decidieron darse una oportunidad e iniciaron esa nueva etapa con unas vacaciones en Grecia. Hoy ese amor está próximo a cumplir cinco años.

Daniela Basso y Raúl Jiménez

La historia de amor entre ellos surgió de forma espontánea. Daniela y Raúl empezaron a enviarse mensajes a través de Instagram, cuando ella le deseó buena suerte en la previa de la participación de la selección mexicana en el Mundial de Rusia 2018. Luego, se vieron presencialmente y la química fluyó de inmediato, pese a los prejuicios que tenían por sus profesiones. Actualmente están casados y tienen dos hijos.

Daniela es una actriz y conductora de televisión mexicana, que apareció en programas como La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho. El papel que más fama le dio fue el de Yolanda en la telenovela Simplemente María en 2015. En 2022, formó parte del elenco de voz de la cinta animada Águila y Jaguar: Los Guerreros Legendarios. Además, tiene más 300 mil seguidores en sus redes sociales, donde publica fotos y videos de sus recientes proyectos en la televisión y el cine.

Sylvia Velázquez y Chris Duarte

Chris Duarte forma parte de los Indiana Pacers en la NBA, pero lo cierto es que su historia no es la típica de un joven estadounidense. El escolta nació en realidad en Puerto Plata, República Dominicana. Sin embargo, sus padres decidieron trasladarse a Nueva York y fue allí donde comenzó a mostrar sus habilidades para el baloncesto. Se considera una persona muy apegada a su familia -por eso es que viaja continuamente a su país natal-, principalmente de su adorada pareja, Sylvia Velázquez.

Una de las nuevas estrellas latinas de la NBA, acaba de pedirle matrimonio a quien ha sido un sostén importante durante tanto tiempo y con quién formaron una familia. Sylvia y Chris tienen dos hijos, un niño y una niña. Durante la propuesta oficial, los novios anunciaron mediante sus redes sociales, que contraerían nupcias el próximo mes de agosto del año 2023.

Geraldine Ponce y Luis Díaz

Geraldine Ponce es la mujer que enamoró a Luis Díaz hace más de seis años. Están juntos desde 2016, el mismo año en el que el delantero debutó profesionalmente con el Barranquilla FC. Desde entonces, nunca más se separaron. Han crecido juntos y se han fortalecido como pareja. Actualmente tienen una linda familia junto a la pequeña Roma.

Son muchos los comentarios que diariamente Geraldine recibe en sus redes sociales, tanto por sus outfits y estilo de vida que comparte con imágenes y videos, como también por la admiración a la sólida relación que mantiene con la estrella del Liverpool y la Selección Colombia. A raíz de esto, sus cuentas crecen y crecen, al punto de superar los 225 mil seguidores en Instagram.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se habrían encontrado, inicialmente, a través de las redes sociales, cuando el futbolista argentino empezó a seguir a la cantante y dejar algún que otro like en sus publicaciones. Su primer encuentro en persona se habría dado a fines de 2020, cuando compartieron un asado en Argentina. Pero un delicado estado de salud del padre de ella retrasó sus citas. En 2021 se alinearon los planetas, la pareja comenzó a darle rienda suelta a su amor y en junio de ese año confirmarían su noviazgo.

La cantante argentina saltó a la fama por protagonizar la serie de Disney Channel, Violetta. Con el paso de los años, apostó por hacer su propia música y ahora es una de las artistas más populares de Latinoamérica con temas como Miénteme, 22 y La triple T. La artista es muy activa en las redes sociales y en Instagram cuenta con más de 19,5 millones de seguidores.

Arrianna Duarte y Juan Toscano

Juan Toscano-Anderson ha hecho historia al convertirse en el primer mexicano en ser campeón de la NBA. El basquetbolista se consagró campeón en 2022 con los Golden State Warriors tras vencer 4-2 a los Celtics de Boston. Su novia, Arriana Duarte, siempre ha sido un pilar importante en su carrera deportiva, fue quien lo presionó presentarse a las pruebas con los Warriors.

Arrianna es una joven modelo y emprendedora de California. Según su biografía, estudió en la Universidad de San Francisco, pero siempre se ha mantenido alejada de figurar por demás en la vida pública del basquetbolista. No hay mucha información sobre cómo y dónde se conocieron, pero han estado juntos al menos desde 2018, cuando Toscano se coronó campeón con Fuerza Regia de Monterrey. Por otro lado, Duarte es toda una empresaria, debido a que cuenta con un negocio de trajes de baño llamado Sunset Swim.

Carol Cabrino y Marquinhos

Desde muy pequeña, Carol ha estado en los medios de comunicación, pues en busca de lograr su sueño de ser cantante, participó en el programa de televisión Jóvenes Talentos. Allí fue que se conoció con el actual jugador del PSG. Luego de verla en televisión, Marquinhos le escribió y la contactó por Facebook y comenzaron a salir. Después de unos años, el jugador le pidió matrimonio en París y ahora tienen tres hijos.

Ella es muy activa en sus redes sociales y siempre intenta contarles a todos sus seguidores cómo avanza su día a día. Inclusive, también da consejos para llevar una vida saludable y fitness. La joven ha documentado cómo fue su paso por Qatar, acompañando a la selección brasileña y, obviamente, alentando a su esposo. En cada una de sus publicaciones recibe todo tipo de comentarios en los que halagan su belleza y su tonificado cuerpo.

Melissa Botero y Juan Cuadrado

Juan Cuadrado y Melissa Botero van camino a cumplir una década de comenzar una nueva vida juntos y fruto de ese amor nacieron dos hermosos niños: Lucía y Lucas. La joven se ha convertido en un pilar fundamental en la vida del futbolista colombiano, que desde hace varios años se mantiene dentro de la plantilla de la Juventus de Italia.

La joven paisa quedó obnubilada con la calidad humana del mediocampista de la selección cafetera apenas lo conoció. Se vieron por primera vez en una tienda de una marca patrocinadora, donde ella trabajaba y él fue a recoger algunas prendas. El impacto visual fue inmediato, aunque debió pasar un tiempo para terminar de confirmar la relación. En 2016, Juan Guillermo y Diana Melissa se casaron en Barranquilla.

María Laborde y Ronald Acuña Jr.

Ronald Acuña Jr. será muy pronto un hombre casado luego de que le propusiera casamiento a su novia María Laborde, quien aceptó muy emocionada y entre los aplausos de las personas que los acompañaban. El jardinero de los Bravos de Atlanta se animó a arrodillarse frente a la joven en un restaurante y le mostró el lujoso anillo que le compró, mientras sonreía, para después abrazarla y besarla.

María es una influencer y figura pública venezolana que modela y firma contratos publicitarios con diferentes marcas. Sin embargo su rol principal hoy es el de madre y ama de casa, mientras su pareja pasa muchas horas fuera disputando partidos. El primer heredero de la pareja se llama Ronald Daniel y nació en 2021. El segundo nació a finales del 2022.

Sandra de la Vega y Andrés Guardado

Sandra de la Vega y Andrés Guardado se conocieron en 2011 cuando ambos asistieron a una fiesta en Guadalajara. Ella no sabía quién era el futbolista, que desde un primer momento se mostró muy interesado en conocerla un poco más. Desde entonces se mantuvieron en contacto, pese a que Guardado vivía en España. La distancia ocasionó que al inicio se vieran poco, hasta que formalizaron la relación y ella se mudó a Europa. Ahora, la pareja tiene dos hijos, Máximo y Catalina.

Sandra es una empresaria e influencer mexicana. Antes de casarse con el jugador de la Selección de México, se dedicaba al modelaje y se destacaba en las pasarelas de la moda. A través de su cuenta de Instagram, suele compartir momentos, destacando los viajes que hace alrededor del mundo, muchas veces para acompañar a su marido.

Emilia Ferrero y Julián Alvarez

Aunque tanto Emilia como Julián no quieren contar detalles de cómo y dónde se conocieron, ambos son de la localidad de Cachín, se conocen desde niños y se sabe que están juntos desde el 2017. En la actualidad, los jóvenes mantienen un perfil bajo ante los medios, e incluso hace poco tiempo confirmaron su romance mediante publicaciones en Instagram, donde se los puede observar juntos en las ciudades de Manchester y Londres.

Ferrero, al igual que el futbolista de la Selección Argentina, es amante de los deportes y es profesora de educación física. Además, ha dedicado gran parte de su vida al hockey sobre césped en Barrio Parque, club de su Córdoba natal. A pesar de llevar cinco años juntos, la primera vez que se los vio en público fue en cuando Álvarez fue vendido al Manchester City y tuvo que mudarse a Inglaterra.

Andrea Salas y Keylor Navas

No hay dudas de que el arquero ahora en el Nottingham Forrest es uno de los mejor valorados en el mundo por su talento para realizar salvadas increíbles ante sus rivales, pero no siempre fue dueño de la templanza que lo caracteriza, por lo que se vio obligado a buscar ayuda en la iglesia para cambiar la persona que era y no le gustaba ser. Corría el año 2015 y Keylor Navas y Andrea Salas se conocían en un grupo de estudios bíblicos.

Sin esperarlo, fue en esas clases de religión que el portero tico cayó rendido ante la belleza de Andrea, de quien fue amigo durante un largo tiempo antes de que se animara a confesarle que le gustaba mucho. Después que el atleta se animara a enfrentar el amor que sentía por su amiga, el romance comenzó a fluir entre ambos. Keylor confesó que decidieron respetarse hasta que estuvieron listos para pasar a la etapa del matrimonio. Ya cumplieron más de 15 años como pareja.

Anna Mariana y Casemiro

La pareja se conoció en 2010 y, tras cuatro años de noviazgo, contrajeron matrimonio en Iratiba, Brasil, en una gran ceremonia que contó con más de 500 invitados. Ana Marianna, de 33 años, es maquilladora y cuenta con estudios en administración de empresas. La brasileña es una de las mujeres más discretas de los futbolistas que se encuentran en el top mundial.

Anna es una maquilladora muy famosa en su país natal, donde ha trabajado para famosos y marcas conocidas. Desde su boda con Casemiro, acostumbra a viajar a sus encuentros para apoyar al centrocampista defensivo, sobre todo en las ocasiones en que el brasileño defiende a su país en competiciones de selecciones. En sus redes sociales cuenta con más de 300 mil seguidores y acostumbra a compartir fotografías de su familia, además de mensajes románticos para su esposo.

Consuelo Vallina y Facundo Campazzo

El basquetbolista argentino se casó con su novia cordobesa Consuelo Vallina y formaron una familia. Ella se ha convertido en una fiel compañera y un apoyo constante para el jugador que tuvo paso por la NBA –vistió las camisetas de Denver Nuggets y Dallas Mavericks- en las últimas temporadas. En medio de esa etapa tan fuerte para la vida de la pareja, el 5 de diciembre de 2019 nació su primera hija llamada Sara.

Consuelo es muy activa en sus redes sociales, donde en los últimos años no ha parado de sumar seguidores. Allí comparte fotografías junto a su esposo, su hija -una revelación y figura de distintos posteos- y su perro. Su Instagram es una suerte de álbum familiar y el repaso de los momentos que le tocó vivir a esta familia tan unida.

Sofía Toache y Edson Álvarez

Edson Álvarez es uno de los jugadores más destacados del momento, una de las estrellas de la selección mexicana, y como pasa con muchas figuras públicas, su pareja también termina llamando la atención. Más aún si se da el caso de Sofía Toache, una hermosa joven que presume en Instagram atrevidas fotos en bikini con las que enciende la red y causa revuelo entre los fans del defensa del Ajax.

Sofía ha acompañado a Edson en todo su camino, desde que inició su carrera en la categoría Sub 17 hasta el 2019, cuando se completó su transferencia a los Países Bajos. Ella tiene 24 años y en la actualidad es considerada una influencer que se dedica esporádicamente al modelaje. En 2017 era alumna de la UNAM, aunque dejó inconclusos sus estudios para irse a vivir a Ámsterdam. Sofía y Edson tienen una hija llamada Valentina que nació en octubre de 2019.

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez

Agustina Gandolfo es oriunda de Mendoza, ciudad en la que vivía y trabajaba hasta que conoció a Lautaro Martínez en un cumpleaños en Buenos Aires. En ese momento, el jugador estaba próximo a irse a vivir a Italia, para jugar en el Inter, en 2018. Siguieron comunicados un tiempo, hasta que ella fue a visitarlo a Milán. Era una estadía de solo nueve días y se prolongó por más de un mes. La modelo fitness regresó a Argentina y, estando de vacaciones con amigas en Cancún, Lautaro la llamó y le pidió que se fuera a vivir con él porque no resistía la distancia. ¿Su decisión? Viajó directamente de México a Italia.

Agustina es una influencer con casi un millón de seguidores en Instagram, donde postea consejos de vida sana y comparte los tremendos looks que elige para el gimnasio, para salir y para trabajar en su restaurante Coraje Milano. La pareja tiene una hija, están a la espera de un nuevo integrante de la familia y, en San Valentín de este 2023, el jugador campeón del mundo con la Selección Argentina le hizo una propuesta de casamiento muy romántica a su futura esposa.

María Hidalgo y Fernando Tatis Jr.

Luego de una ausencia de casi un año y medio, debido a una fractura y una suspensión por dopaje, el dominicano Fernando Tatis Jr. volvió a ver acción en este 2023 con su equipo, los Padres de San Diego. El versátil pelotero se prepara para volver a lucirse en las Grandes Ligas, después de transitar un tiempo muy duro a nivel profesional, pero en el que pudo encontrar el amor en la bella modelo María Hidalgo.

Pese a que ambos son muy reservados y no siguen a demasiada gente en sus redes sociales, el contacto mutuo en sus cuentas de Instagram fue el primer vínculo que empezó a mostrar los que pasaba entre ellos. Después de varios me gusta y de charlas a través de internet, la relación se intensificó. Aunque no se sabe que podrá pasar con ellos en el futuro, hoy se especula con la posibilidad de formalizar su unión.

Carola Martínez y Checo Pérez

El piloto mexicano Checo Pérez está logrando consolidar su carrera en la Fórmula 1, al lado de su compañero de equipo, Max Verstappen, y comparte los momentos de su vida profesional con todos sus seguidores. En cuanto a los detalles de la privada, es otra historia: no suele hablar de este tema. No obstante, se conoce que su esposa se llama Carola Martínez y es oriunda de Guadalajara.

La mexicana no suele aparecer en los medios, prefiere mantener un perfil bajo. Su historia de amor con el piloto comenzó en 2017 y, al siguiente año, se casaron tras concebir a su primer hijo. Actualmente, tienen tres hijos: Sergio Jr., Carlota y Emiliano. Aunque la joven es considerada una socialité, en sus redes sociales se limita a compartir contenido de su familia. La pareja estuvo envuelta en fuertes rumores de infidelidad tras el festejo por haber ganado el Gran Premio de Mónaco en 2022. Al piloto se lo vio en compañía de una rubia, pidió disculpas y lamentó la situación, asegurando que no estuvo a la altura de sus valores.

Mina Bonino y Federico Valverde

Mina nació el 14 de octubre de 1993 y es cinco años más grande que Valverde. Anunciaron su noviazgo en marzo de 2019, seis meses antes de anunciar que estaban esperando un hijo juntos. La pareja del futbolista uruguayo del Real Madrid es fanática de River Plate. Trabajó como periodista especializada en deportes con pasado en la televisión argentina.

La periodista y conductora argentina sorprendió al ambiente televisivo al anunciar que abandonaría su país y su trabajo para mudarse a España con Federico Valverde, a quien había conocido meses antes a través de las redes sociales. Así comenzó la historia de amor que tuvo un emotivo capítulo el 20 de febrero de 2020 con el nacimiento de Benicio, el primer hijo de la pareja. A comienzos de 2023, Mina confirmó a través de sus cuentas en las redes que está embarazada de nuevo.

Nina Altuve y José Altuve

A partir de su llegada a los Astros de Houston en 2011, José Altuve se convirtió en un pelotero histórico y una de las caras más importantes de las Grandes Ligas. Y al lado de un gran hombre, se encuentra una gran mujer. En este caso, se trata de Nina, quien ha sido uno de los pilares más importantes en la vida del venezolano. Comenzaron su relación en la adolescencia y estaban tan enamorados que decidieron casarse un año después de iniciar su romance: José con 16 años y Nina con 14. La boda se celebró un 20 de noviembre de 2006.

A diferencia de muchas de las parejas del mundo del deporte que son influencers o modelos, Nina Altuve, de 29 años, es bioanalista. La venezolana obtuvo el grado de licenciatura en la Universidad de Carabobo en Venezuela. Aunque actualmente, con el nacimiento de su pequeña hija Melanie, se convirtió en mamá de tiempo completo.

Nicole McPherson y Chicharito Hernández

A finales de 2021, luego de que Chicharito Hernández inicie los trámites de su divorcio de Sarah Kohan -australiana con la que tuvo dos hijos-, el futbolista mexicano de Los Ángeles Galaxy empezó a salir con Nicole McPherson. En el año 2022, formalizaron su relación. En redes sociales hay muchas fotografías de ellos juntos disfrutando su amor.

Nicole es una modelo de nacionalidad ecuatoriana radicada en los Estados Unidos. La joven es modelo e imagen de diferentes marcas, lo que la ha convertido en una influencer de gran aceptación. En Instagram tiene más de 74 mil seguidores. Además es empresaria en temas relacionados a la moda y a la belleza. Entre sus familiares más conocidos destaca su abuela, Gloria Gallardo, quien ha desarrollado una carrera política en su país, ocupando diversos cargos públicos.

Valentina Cervantes y Enzo Fernández

Al convertirse en la revelación del Mundial de Qatar, Enzo Fernández ya es toda una celebridad en Argentina, y su vida personal es motivo de charla en casi toda reunión. Con su esposa Valentina Cervantes se conocieron en 2018, cuando el muchacho se encontraba dando sus primeros pasos con la camiseta de River Plate y ella soñaba con ser profesora de inglés, carrera que debió abandonar al trasladarse a Portugal, debido a la transferencia de su pareja al Benfica.

En 2019, Enzo y Valentina sorprendieron a todo su entorno al dar a conocer que serían padres de su primera hija, Olivia. La niña es la luz de los ojos de los padres y transformó la relación por completo, ya que estuvieron pasando momentos de tensión como cualquier pareja en ese año por la pandemia. Por supuesto, las chicas viajaron hasta Qatar para apoyar al futbolista y a toda la selección argentina. Así, la joven se fue haciendo más conocida y, actualmente, cuenta con más de 300 mil seguidores en Instagram.

Fernanda Gómez y Canelo Álvarez

Saúl Canelo Álvarez es uno de los mejores boxeadores del mundo, y es que el talentoso mexicano ha logrado abrirse camino en una de las profesiones más difíciles del planeta de la mano, claro, de su hermosa esposa, quien ha tenido que enfrentar múltiples obstáculos para poder estar al lado del hombre de sus sueños.

En 2017 hicieron su debut en redes sociales con una selfie juntos, aunque se supone que comenzaron a salir el año anterior. Pero la historia no fue un camino de rosas, ya que poco tiempo después terminaron su relación y el pugilista comenzó un nuevo romance con Shannon de Lima, ex esposa de Marc Anthony. Con el corazón roto, Fernanda hizo público su embarazo producto de su relación con Canelo, lo vivió como madre soltera y comenzó su propio negocio de belleza. Poco después que naciera María Fernanda Álvarez, el boxeador regresó a los brazos de su gran amor. La pareja dio el sí el 15 de mayo de 2021 en la Catedral Metropolitana de Guadalajara.

Amelia Vega y Al Horford

Corría el año 2007 y los dos ya eran personas exitosas cada uno es su rubro, pero cuando se cruzaron nunca más pudieron separarse. La modelo conoció en Boston al jugador de la NBA, quien cuatro años más tarde se convertiría en su esposo. La madre de Al Horford contó que el basquetbolista quedó flechado por la única dominicana en consagrarse Miss Universo y mantuvo contacto con ella, hasta que un día se animó a pedirle matrimonio.

Desde el momento en que se casaron, la modelo y cantante se ha volcado a su familia. Amelia y Al viven en Massachusetts pero con frecuencia viajan a Nueva York a cenas románticas, como bien lo ha documentado ella en sus redes sociales. El amor entre ambos es tan grande que la numerosa y adorable familia que formaron, continúa creciendo. Este año le dieron la bienvenida a un nueva integrante: Mila, la quinta hija de la pareja y que se suma a Ean, Alía, Ava y Nova.

Antonela Rocuzzo y Lionel Messi

Lionel y Antonela se conocieron cuando eran niños. Literalmente niños. Tenían 7 años y ella era la prima de un amigo suyo. Por entonces Messi ya estaba incorporado a las divisiones inferiores del Club Newell's, uno de los dos más importantes de Rosario, su ciudad de origen. Pudieron haber pasado la adolescencia juntos, pero la historia ya es conocida: a él le diagnosticaron una deficiencia en una hormona del crecimiento y a los 13 años fichó por el Barcelona y se trasladó a España.

Unos años después, sin embargo, se reencontraron. Según los reportes de medios locales, una amiga de Rocuzzo murió en un accidente de tránsito en 2005 y él viajó a Argentina para acompañarla. Para el Mundial de Sudáfrica 2010, Messi ya presentaba a Antonela como su novia. Ella se fue a vivir con él a Casteldefels, en Barcelona, y el océano que los había separado desapareció para siempre. Dos años después nació su primer hijo, Thiago, luego llegó Mateo, llegaría en 2017 el casamiento en su ciudad de origen que los dos nacieron y un año más tarde nacería su tercer hijo, Ciro.