¡Un abuso! Así sería el lineup de New York Yankees en el Opening Day

No cabe duda alguna de que New York Yankees siempre será favorito en cada temporada de la Major League Baseball (MLB). La única manera sería que no figuraran en este papel sería a consecuencia de una catastrofe administrativa, de resto, tendrán el peso en sus espaldas.

Justamente, de cara a la campaña 2021 son más favoritos que nunca, o mejor dicho, tendrán la obligación de ganar, pues los fanáticos de los 'Mulos del Broxn' comienzan a perder la paciencia gracias a los fracasos del equipo año tras año en el mejor beisbol del mundo.

Todo esto porque el tan ansiado "28" no termina de llegar. Ahora, la novena de Nueva York aprendió de los errores cometidos en 2020, y para 2021 espera no repetirlos, de la mano de Aaron Boone para capitanear el banquillo de la novena más ganadora en la Grandes Ligas.

Pinstripes on Sundays �� pic.twitter.com/zUE6rVVpAp — New York Yankees (@Yankees) March 7, 2021

New York Yankees de cara a 2021

Por esta razón, en BolaVIP te traemos un posible lineup que podría utilizar New York Yankees en el Opening Day de Las Mayores, dejando por sentado que su plantilla es una de las mejores del circuito rentado, razón por la cual habrá que respetarla en demasía.

El lineup de los Yankees

2B: DJ LeMahieu - USA

RF: Aaron Judge - USA

CF: Aaron Hicks - USA

DH: Giancarlo Stanton - USA

1B: Luke Voit - USA

SS: Gleyber Torres - Venezuela

LF: Clint Frazier - USA

C: Gary Sánchez - República Dominicana

3B: Gio Urshela - Colombia

