LeBron James es uno de los jugadores más contentos de vivir en Los Ángeles. No solo es la máxima estrella de los Lakers en la NBA, también está en la ciudad perfecta para impulsar sus diferentes negocios. Incluso, ‘El Rey’ hasta se dio el lujo de lucir la camiseta de su nuevo ‘equipo’.

Todo tiene una explicación. LeBron ya puso el despertador para empezar a entrenar a las 4:00 A.M. en vísperas del debut en la temporada NBA 2023-24 en el juego Lakers vs. Nuggets del 24 de octubre. En medio de su preparación, James se dio el lujo de visitar otro equipo que no es el de Los Ángeles y hasta ya le pusieron la respectiva camiseta.

Luego de confirmar que no se retiraba de la NBA, LeBron James jugará la temporada número 21 en el mejor baloncesto de mundo y la primera de la última renovación de contrato por dos años que hizo con Los Angeles Lakers. Tan comodo quieren hacer sentir a ‘El Rey’ que hasta hicieron oficial su llegada al estadio donde iba a lucir la camiseta de su nuevo ‘equipo’.

Lakers lo hizo oficial: LeBron James lució la camiseta de su nuevo ‘equipo’

Con dos emojis, una corona y una pelota de béisbol, Los Angeles Lakers hizo oficial la llegada de LeBron James al estadio Dodger. ‘El Rey’ fue a ver el partido contra Miami Marlins y recibió una sorpresa por parte de su nuevo equipo de la MLB.

LeBron compartió un video como historia en Instagram en el que lucia la camiseta de su nuevo equipo en el béisbol de las Grandes Ligas, los Dodgers, en un muñeco de cabeza movible. “Noche de cabezones en el estadio de béisbol”, publicó James.

¿Cuándo debuta Los Angeles Lakers en la temporada NBA 2023-24?

La NBA dio a conocer el calendario oficial de la temporada 2023-24 y Los Angeles Lakers debuta contra Denver Nuggets el martes 24 de octubre a las 19:30 ET. LeBron Jamees, Anthony Davis y compañía, tienen fecha de estreno.

Los refuerzos de Los Angeles Lakers para la NBA 2023-24

Gabe Vincent, Taurean Prince y Cam Reddish son los principales refuerzos de Los Angeles Lakers para la NBA 2023-24. Además, el equipo californiano logró traer de regreso a Austin Reaves, Rui Hachimura y D’Angelo Russell para tener un roster de 13 jugadores confirmados con un contrato fijo.

¿Cuántos títulos tiene LeBron James en la NBA?

LeBron James va en búqueda de los seis campeonatos de Michael Jordan y hasta el 2023 tiene cuatro títulos en la NBA: Miami Heat (2011-12, 2012-13), Cleveland Cavaliers (2015-16) y Los Angeles Lakers (2019-20).