MLB: El día que Will Smith conoció a Will Smith y hablaron sobre el HR que le dio a Will Smith

Si eres fanático de la MLB, de seguro recuerdas cuando Will Smith le dio un batazo de vuelta completa a Will Smith en el partido entre Los Ángeles Dodgers y Atlanta Braves ¿Lo recuerdas? Bueno, desde allí se popularizó el hecho hasta hacerse viral en redes sociales.

Sin embargo, Will Smith quería realmente conocer a Will Smith, y no al Will Smith que le propinó un cuadrangular. Espera un momento ¿Qué? Volvamos al inicio, Will (pelotero de LA Dodgers) bateó un vuelacerca ante Will (lanzador de Atlanta Braves), pero realmente quiere conocer a Will (popular actor de Hollywood).

Se entiende mejor ¿Cierto? Bueno, finalmente ha sucedido lo anteriormente explicado, pues Will Smith conoció a Will Smith por medio de una vídeollamada, la cual fue publicada por el actor de Bad Boys en su cuenta oficial de Instagram.

Will Smith conoció a Will Smith

En dicha reunión virtual, el actor coversó amenamente con el jugador de LA Dodgers, en una entrevista que realmente tienen que ver, puesto que no tiene desperdicio alguno. Allí encontrarán momentos de risas y anécdotas reveladas por ambos.

"Hay un montón de Will en todo el mundo. Pero solo hay uno que está enorgulleciendo al resto de nosotros en la Serie Mundial", posteó Will Smith en Instagram como previa del vídeo.

