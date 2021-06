NBA Playoffs 2021: Luka Doncic es duda para el juego 5 ante Clippers

Los Angeles Clippers y Dallas Mavericks vienen de batalla en batalla desde los Playoffs de la NBA de la temporada pasada. Este año la cuestión siguió igual, y las estrellas de ambos equipos, Kawhi Leonard y Paul Geroge del lado angelino, y Luka Doncic del lado tejano, son quienes marcan el destino de cada juego.

Los primeros dos juegos se los llevó sorprendentemente Dallas, pero cuando la serie se mudó al American Airlines Center, Luka comenzó a mostrar signos de dolor y la serie se emparejó. El partido 3 fue muy bueno para el europeo a pesar de empezar a notarse la lesión. En el game 4, sin embargo, la molestia le afectó lo suficiente como para tener su peor partido de Playoffs en su corta carrera NBA.

Ahora, toda la franquicia de los Mavericks y el mismo Doncic esperan que el 77 pueda participar de un partido clave mañana en Staples Center. La lesión que aqueja al Esloveno es una distención en la cervical que esta afectando nervios del cuello, lo que le provoca un gran dolor y dificultad para girar la cabeza.

El estado de Doncic para el quinto partido ante Clippers

Según el periodista Jordan Schultz de ESPN, los Mavs estan trabajando con Doncic a contrarreloj. Le han dado masajes y tratamiento sobre el problema del cuello.También agregó que a pesar de que el joven de 22 años se siente mejor ahora, Dallas tiene el objetivo de hacerlo plantar su pie izquierdo exitosamente sin sentir dolor mientras lanza. Su estado oficial para el partido es "probable".

El entrenador de los Mavs, Rick Carlisle compartió después del último juego cómo Luka no podía girar o mirar hacia la izquierda durante el partido. El coach remarcó lo difícil que es esto para Doncic ya que es un jugador que se apoya en su visión periférica para ser más efectivo y dinámico en la cancha. El quinto partido será mañana a partir de las 22:00 ET, y Dallas no se puede dar el lujo de perder a Doncic para este juego.

