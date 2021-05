NBA Playoffs 2021: Kawhi Leonard le gana la pulseada a Doncic y empata la serie entre Clippers y Mavericks

La serie entre Dallas y Los Angeles se pone cada vez más interesante. Los Clippers vencieron a los Mavericks por 106 a 81 en el American Airlines Center en la primera ronda de la Conferencia Oeste de los Playoffs de la NBA.

El duelo se parece cada vez más al del año pasado, cuando el equipo de Paul George y Kawhi Leonard venció al de Luka Doncic por 4 a 2. Cada partido es completamente diferente al anterior, y eso deja a los fanáticos con incertidumbres sobre qué esperar en el próximo juego.

Hoy, el duelo fue unidimensional. Clippers dominó desde el principio y Mavericks nunca pudo volver al partido. Doncic terminó con 19 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias. Pero se lo vio muy dolorido de la lesión que arrastra en el cuello. Será un aspecto a monitorear para el equipo de Rick Carlisle. Los 81 puntos en el partido que Luka no jugó bien no son casualidad. Sin el esloveno, este grupo no tiene ofensiva para competirle a la franquicia angelina.

Kawhi Leonard y Paul George siguen en alto nivel

PG13 en acción. (Foto: Getty)

Luego de dos primeros partidos decepcionantes para la franquicia, es un alivio para sus fans ver lo bien que jugaron sus cuestionadas estrellas en los dos encuentros posteriores. Kawhi Leonard en realidad nunca bajó el nivel y contribuyó con 29 puntos y 10 rebotes. Paul George sí fue quien elevó su juego y cambió su cara. Hoy tuvo 20 puntos y 9 asistencias, defendiendo de gran manera.

La defensa de los Clippers estuvo sensacional los últimos dos partidos, y cuesta creer que Dallas pueda llevarse la serie si Doncic no esta sano y juega al máximo nivel. Ahora habrá que esperar al miercoles, que se volverán a ver las caras en el Staples Center. Hay que recordar que el ganador de este emparejamiento irá contra el vencedor de Grizzlies vs. Jazz, que está 3-1 a favor de Utah.

Lee También