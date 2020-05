Increíble cifra que pagaron en subasta por una unos zapatos de Michael Jordan

El documental The Last Dance ha causado sensaciones en el mundo del deporte, no solo en la NBA, el cual traduce en un paseo por la carrera de Michael Jordan y pone el foco en el último título de la dinastía Chicago Bulls, además hizo mostrar al atleta en toda su dimensión a las generaciones que no pudieron disfrutarlo en vivo. Pero esa admiración también se traduce en dinero.

Unas zapatillas que la estrella del básquetbol empleó durante su brillante carrera en la NBA fueron subastadas en una cifra récord de 560.000 dólares. El calzado ofertado corresponde al modelo Air Jordan 1, que tiene la particularidad de estar autografiado por el ex astro de los Chicago Bulls y fue vendido en 560.000 dólares por la casa de subastas Sotheby’s de la ciudad de Nueva York.

La cifra superó a los 437.500 dólares que se pagaron en julio del 2019, también por unas zapatillas de Jordan, pero que nunca utilizó y que correspondieron al modelo Moon Shoes. Se trató de una gran apuesta, de ambas partes. MJ prefería sellar un acuerdo con Adidas, pero la idea de tener un diseño propio terminó torciendo su voluntad y rubricó un vínculo por cinco temporadas, que terminó siendo un rotundo éxito.

Dicho calzado que se alzó con el récord fue el primer modelo que la empresa de indumentaria deportiva estadounidense Nike creó para el exescolta, de 57 años. El coleccionista Jordan Gelles, dueño de las zapatillas, afirmó que decidió subastarlas por el momento que está viviendo con el documental de The Last Dance.

Michael Jordan triunfó con seis anillos de la NBA con Chicago Bulls, una medalla de oro en los Juegos Olímpicos y revolucionó el baloncesto en las décadas del 80 y 90. Por ello The Last Dance reverdeció aquella gloria y puso en valor a figuras como Scottie Pippen, Dennis Rodman, junto a su entrenador Phil Jackson. Un época de los Bulls que será recordada por siempre.

