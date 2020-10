New York Giants vs Washington: Cómo ver en vivo, horarios y pronósticos del duelo por NFL 2020

Los New York Giants y los Washington Football Team chocan este domingo 18 de octubre por la semana 6 de la NFL 2020 en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey. Motivo por el cual, en esta ocasión te contamos todo lo que necesitas saber sobre este encuentro, así como dónde verlo en vivo, horarios, pronósticos y más en Estados Unidos.

Sin Saquon Barkley por una lesión en el ligamento cruzado anterior, los New York Giants se preparan para un emocionante enfrentamiento cuando reciba a los Washington Football Team, que -a diferencia de sus rivales- sí contará con su estrella, el mariscal de campo Kyle Allen.

No obstante, ahora no hay tiempo para lamentarse por lo que los Giants irá a por todo o nada. Como bien es sabido, la NFL Este viene siendo una de las peores divisiones de fútbol, y este año no podía ser la excepción. Los de New York aún tienen chances de tomar el liderato, para cual deberán ser minciosos.

New York Giants vs Washington: fecha, hora y lugar del partido

Día: Domingo 18 de octubre

Hora: 12:00 hs (CT), 13:00 hs (ET), 10:00 hs (PT)

Lugar: MetLife Stadium, Nueva Jersey

New York Giants vs Washington: ¿Cómo llegan ambos equipos?

Últimos en la clasificación en el NFC Este de la Conferencia Nacional, los New York Giants saldrán en busca de un triunfo que los meta en la lucha por el primer lugar de la tabla. Washington, en cambio, hará lo propio como visitante tras su última caída ante los Rams por 30-10. ¿Habrá sorpresa el domingo? Pues lo único cierto ahora es que resta esperar.

¿Dónde ver en vivo el New York Giants vs Washington en Estados Unidos?

El partido por la temporada regular de la NFL 2020 entre los New York Giants y Washington Football Team a disputarse este domingo 18 en Nueva Jersey será transmitido gracias a diferentes señales en Estados Unidos que aquí te compartimos. FOX, Westwood One y Sirius XM tendrán a su cargo la emisión del encuentro en USA. ¿Te lo vas a perder?

New York Giants vs Washington: pronóstico del partido

Como era de suponerse, los New York Giants son los favoritos a quedarse con el encuentro por la NFL este domingo. En las casas de apuestas prevén que los locales obtengan un triunfo, por lo que un handicap de -2.5 es una gran opción. Por otro lado, también, se espera que el duelo sea de baja puntuación, lo que expllica que el total sea solo de 43.0 puntos.

Resultado FanDuel Handicap Giants -2.5 Games total o/u 43.0

* Cuota a través de FanDuel

Lee También