Tom Brady celebra al mejor estilo de Eminem ¡y el rapero le respondió!

Tampa Bay Buccaneers festejó por todo lo alto el título del Super Bowl LV obtenido ante Kansas City Chiefs, organizando un paseo en bote para conmemorar el anillo del campeonato efectuado en la temporada 2020-2021 de la National Football League (NFL).

Durante ese paseo, Tom Brady acudió en su yate para celebrar de manera increíble, llegando a pasarse un poco de copas, incluso lanzando el trofeo Vince Lombardi por los aires, pero al final del día lo merece por todo el sacrificio de la campaña.

Poco después de ese festejo, el mariscal de campo subió un vídeo a su cuenta oficial de Twitter con el Vince Lombardi en mano, mostrando un rostro como diciendo: "Lo volví a hace, no es mi culpa, lo siento", mientras sonaba la icónica canción de Eminem "Without Me".

Eminem le respondió a Tom Brady

A pesar de que Eminem no es muy seguidor de las redes sociales, se tomó el tiempo para postear nuevamente el vídeo de Tom Brady, pero en su propia cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: "Felicitaciones @TomBrady. Nos odian porque no son nosotros".

Este mensaje hace alusión a que ambos siguen en la cima de sus respectivas disciplinas, Brady en la NFL y Em en el rap, coon 43 y 48 años cada uno, continúan dominando sin ceder ser superados por la competencia.

Por otro lado, cabe destacar que no es la primera vez que ambos se cruzan, pues en el album "Music To Be Murdered By", Eminem hace una referencia de la longevidad y el éxito utilizando al quarterback: "It can happen to Shady, they do the same shit to Brady ,more people hate me than love me (Le puede pasar a Shady, le hacen la misma mierda a Brady, más gente es la que me odia que la que me ama)".

