Presidente de los Green Bay Packers mantiene confianza en poder retener a Aaron Rodgers

La novela sobre el futuro de Aaron Rodgers sigue en su etapa de suspenso. Sin embargo, en los Green Bay Packers todavía mantienen la esperanza de que el mariscal de campo siga con el equipo. Así lo reveló el presidente de la franquicia de la National Football League, Mark Murphy, quien señaló que todavía están "resolviendo algunos asuntos" con el jugador.

El Jugador Más Valioso de la temporada pasada de la NFL todavía no ha definido su futuro y aunque todo parece indicar que no está completamente a gusto en los Green Bay Packers, la directiva del equipo no pierde la esperanza de poder llegar a un acuerdo con el experimentado mariscal de campo de 37 años.

"La situación por la que estamos pasando actualmente con Aaron Rodgers ha dividido a nuestra base de aficionados, pero estamos comprometidos a resolver las cosas con Aaron. Queremos que regrese como nuestro mariscal de campo para la temporada 2021 y muchos años más", sentenció el presidente de los Packers, Mark Murphy.

Aaron Rodgers tiene experiencia de 16 temporadas en la NFL, todas ellas con el uniforme de los Green Bay Packers. Ha ganado el premio MVP en tres ocasiones (2011, 2014 y 2020) y ha participado en seis ediciones del Pro Bowl. Adicionalmente, el mariscal de campo ha aparecido en dos ocasiones en el equipo All-Pro.

Fanáticos divididos

El presidente de los Green Bay Packers, Mark Murphy aseguró que los aficionados del equipo tienen opiniones divididas con respecto a la situación que se vive actualmente con la principal estrella de los Packers. Por intermedio de mensajes y correos electrónicos han podido apreciar las opiniones de sus seguidores.

Murphy dio a conocer esto en una columna de opinión que se publica mensualmente en la página web del equipo. En esta oportunidad también señaló que están muy satisfechos con el trabajo del Gerente General, Brian Gutekunts. "En el poco tiempo que tiene en el puesto ha cambiado rotundamente al equipo", consideró.

Lee También