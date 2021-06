Russell Westbrook será productor de cine con un corto sobre baloncesto

Russell Westbrook aprovechará al máximo la temporada baja de la NBA y llevará a cabo un nuevo proyecto fuera de los tabloncillos de juego. La estrella de los Washington Wizards anunció en su cuenta personal de Instagram que debutará como productor de cine con un corto relacionado al baloncesto.

"Estoy comprometido a generar un impacto real en las nuevas generaciones de la comunidad de Los Ángeles. Mi compromiso es elevar la voces de las personas de color para que cuenten historias de sus comunidades y al mismo tiempo generar mayores oportunidades de estudios para los más jóvenes", escribió Russel Westbrook.

La estrella de la NBA se unirá con Sony Incubation Lab y Jordan Brand para producir un corto que se llamará "¿Por qué no?", en el que contarán la historia de un jugador de baloncesto de la una secundaria en Los Ángeles que gracias a las influencias negativas se termina alejando del deporte.

Segundo proyecto

Esta no es la primera vez que el jugador de 32 años, ganador del Jugador Más Valioso en la NBA (en 2017) y que ha participado en nueve ocasiones en el Juego de Estrellas de la NBA, tiene un acercamiento con el mundo del cine, un proyecto que podría asumir con mayor regularidad una vez que ponga fin a su carrera en los tabloncillos.

Su primer acercamiento a un proyecto de cine fue de la mano del director Stanley Nelson y la productora Blackfin, junto a la que realizaron una serie para The History Channel llamada "Tulsa Burning: The 1921 Race Masacre" y que fue divulgada este año. "La masacre racial de Tulsa no me la enseñaron en la escuela ni en ningún libro de historia", recordó el jugador mostrando uno de los motivos por los que decidió participar en este proyecto.

