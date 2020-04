Tom Brady confesó que lloró en el adiós al dueño de los Patriots

Este miércoles, Tom Brady mantuvo una extensa y profunda entrevista con Howard Stern, en la que profundizó en los motivos que lo llevaron a decidir, con 42 años, dejar a los New England Patriots después de 20 años de recorrido de la mano, para buscar nuevas experiencias en Tampa Bay Buccaneers, procurando siempre mantenerse en ese máximo nivel de competencia que lo llevó a ser considerado uno de los mejores mariscales de campo en la historia de la NFL.

Pero además, el ganador de 6 anillos de SuperBowl contó cómo fue el momento en que le tocó despedirse de Robert Kraft, el dueño de la franquicia de Nueva Inglaterra. “Me acerqué y dije: ‘Mira, solo quiero decirte que te amo y agradezco lo que hemos hecho y sé que no vamos a continuar juntos, pero gracias. Gracias por proporcionar lo que ahora tengo con mi familia y mi carrera".

Howard Stern se preocupó por saber si habían existido lágrimas en ese adiós y Brady no pudo negarlo: “Sí, estaba llorando. Soy una persona muy emocional. Cuando juego, también lo hago con mis emociones. Diría que soy muy emocional porque tengo un profundo afecto por las personas con las que trabajo", confesó.

La despedida con su entrenador Bill Belichick no fue cara a cara como sucedio con Kraft, según el mariscal de campo porque no quería molestarlo con su visita. Decidió entonces llamarlo por teléfono, para que fuera él y no la prensa o alguien más quien le comunicara que ya no continuaría con el equipo y que emprendería la nueva aventura con Tampa Bay Buccaneers.

Además de los seis anillos de SuperBowl, de la mano de los Patriots Tom Brady llegó a ser en cuaro ocasiones el jugador más valioso de las finales y en tres ocasiones el jugador más valioso del año en la NFL (2007, 2010 y 2017). Todo ellos sumado a las 16 veces que se coronó en la AFC Este.

