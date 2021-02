La vida apartó a Tom Brady y Patrick Mahomes de la MLB para dárselos a la NFL

¿Alguna vez has imaginado un universo paralelo en el ámbito deportivo? Es decir, pensar en LeBron James como futbolista, Lionel Messi como jugador de la NBA, Stephen Curry haciendo de las suyas en voleibol o Tom Brady y Patrick Mahomes como peloteros.

Los cierto es que los dos últimos deportistas mencionados con anterioridad sí tuvieron la oportunidad en sus manos de ser jugadores, no solo de beisbol sino de la Major League Baseball (MLB) Pero ¿Por qué no se concretó?

Si el destino hubiese querido, actualmente estaríamos escuchando algo como esto desde la voz del reconocido Ernesto Jerez: "Y va el batazo, en dirección hacia el jardín central ¡BRADY! No, no, no, no, no. Díganle que NO a esa pelota, cuadrangular solitario para Tom Brady".

Tom Brady y su camino hacia la MLB

En la preparatorio, Tom Brady era un zurdo con demasiado poder, haciéndose notar con rapidez dentro de los diamantes, por lo cual comenzó a llamar la atención de diversos cazatalentos del mejor beisbol del mundo.

Rob Gronkowski y Tom Brady (Foto: Getty Images)

Tanto así, que en el draft de 1995 fue seleccionado en la ronda 18 por Montreal Expos, teniendo sobre su mesa un contrato ofrecido por el equipo, pues sabían que tenía potencial de All-Star. Pero ¿Qué pasó si tenía todo dicho dentro de Las Mayores?

Tom Brady siempre sintió que lo suyo era el fútbol americano, por lo cual dejó a un lado el bate para tomar el ovoide, firmando con la Universidad de Michigan en el mismo año en que fue escogido por los Expos.

Tom Brady y David Ortiz (Foto: Getty Images)

Obviamente, ya sabemos el resto de la historia. Un mariscal de campo considerado entre los mejores, o quizá el mejor para muchos, ganador de seis anillos de Super Bowl y cuatro MVP's en dicha instancia.

Patrick Mahomes y el beisbol

Por otro lado, Patrick Mahomes no se queda atrás, pues su padre fue jugador profesional de la MLB, siendo campeón en 1999 con New York Mets, por lo que el ADN del beisbol siempre estuvo en la sangre del hoy día quarterback.

Desde pequeño participó en ligas infantiles, denotando gran talento, dado que siempre se le dieron bien los deportes. Sin embargo, todo cambió cuando Mahomes llegó al colegio y se topó con el ovoide y de inmediatamente se enamoró a pesar de que su padre le advirtió sobre el riesgo físico que implica ese deporte.

Patrick Mahomes con jersey de Kansas City Royals (Foto: Getty Images)

Su talento era tan abrupto, que Detroit Tigers le ofreció un contrato profesional, pero para sorpresa de su señor padre dijo "no" y decidió ir a la Universidad Tecnológica de Texas, tardando muy poco en sobresalir como mariscal de campo.

¿El resto de la historia? También la sabemos, llegó a la NFL y ya puede presumir un campeonato junto a su contrato millonario, que de hecho, invirtió parte de él para convertirse en propietario minorista de Kansas City Royals.

Travis Kelce en un juego de los Royals (Foto: Getty Images)

De seguro, muchos se preguntan qué hubiese sucedido con Tom Brady y Patrick Mahomes en el beisbol, algo que la comunidad entera de la NFL no quisiera saber.

