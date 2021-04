Los Angeles Lakers vs. Brooklyn Nets EN VIVO Hoy: Conoce los pronósticos, cuándo y dónde ver en directo y gratis NBA para USA

Los Angeles Lakers vs. Brooklyn Nets EN VIVO ONLINE | Este 10 de abril, se enfrentarán en un esperado encuentro por la Temporada NBA 2021. Este duelo será emitido en Estados Unidos vía NBA TV pero para el resto del mundo, se podrá ver vía streaming por NBA League Pass. Y Bolavip te mantendrá informado de todas las novedades de este emocionante partido.

A qué hora ver Lakers vs. Nets EN VIVO para EE.UU.

LA Lakers vs. Brooklyn Nets EN VIVO jugarán a las 20:30 hs (ET) / 17:30 hs (PT) en Estados Unidos desde Barclays Center, Brooklyn, Nueva York.

¿Cuándo juegan?: 10 de abril

¿Dónde?: Barclays Center

¿A qué hora?: NBA TV

Lakers vs. Nets Horario del partido en USA:

Estados Unidos: 20:30 hs (ET) / 17:30 hs (PT)

Dónde ver a los Lakers vs. Nets ONLINE y GRATIS en USA

A través del canal NBA, podrás ver en vivo y gratis este encuentro desde USA tanto por la TV como por sus propios portales web oficiales.

Estados Unidos: NBA TV.

Dónde ver NBA League Pass gratis y online en Estados Unidos

Para poder ver gratis el partido Los Angeles Lakers vs. Brooklyn Nets, debes acceder a la prueba gratuita de la web oficial de la NBA League Pass, la cual ha pasado minuto a minuto todos los juegos de la temporada además de contenidos exclusivos adicionales.

En qué canal ver Lakers vs. Nets EN VIVO

Estados Unidos: ABC, SiriusXM FC, fuboTV, NBA League Pass, ABC App

Australia: ESPN Australia, WatchESPN Australia, Kayo Sports

Austria: NBA League Pass

Canadá: Sportsnet One, Sportsnet Now, NBA League Pass

Inglaterra: NBA League Pass

Francia: NBA League Pass

International: Bet365

Italia: NBA League Pass

Reino Unido: Sky Go UK, NOW TV UK, SKY GO Extra, Sky Sports Mix, Sky Sports Main Event, Sky Sports Arena

Lakers vs. Nets probable lineup:

LA Lakers: por confirmar

Nets: por confirmar

Lakers vs. Nets pronósticos en USA

Para las casas de apuestas en Estados Unidos, las cuotas todavía no están publicadas sobre quién es el favorito de este partido. Bolavip te mantendrá informado de todas las cuotas y los pronósticos de ese encuentro.

FanDuel Lakers ------ Nets ------

* Cuotas via FanDuel

