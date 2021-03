Warriors vs. Miami Heat EN VIVO: pronósticos, hora y dónde ver en directo y gratis por NBA para USA

Golden State Warriors vs. Miami Heat EN VIVO ONLINE se enfrentará en un partido por la Temporada NBA 2020-21. Este encuentro será transmitido solo en Estados Unidos vía NBA TV pero para el resto del mundo, se podrá ver vía streaming por NBA League Pass y Bolavip te mantendrá informado de todas las novedades, incidencias y el minuto a minuto de este partido.

A qué hora ver Warriors vs. Heat EN VIVO para EE.UU.

Warriors vs. Heat EN VIVO jugarán hoy a las 22:00 hs (ET) / 17:00 hs (PT) en Estados Unidos desde STAPLES Center, Los Angeles, CA.

¿Cuándo juegan?: 1 de abril

¿Dónde?: Staples Center

¿A qué hora?: NBA TV

Warriors vs. Miami Heat Horario del partido en USA:

Estados Unidos: 22:00 hs (ET) / 17:00 hs (PT)

Dónde ver a los Warriors vs. Heat ONLINE y GRATIS en USA

A través del canal NBA, podrás ver en vivo y gratis este encuentro desde USA tanto por la TV como por sus propios portales web oficiales.

Estados Unidos: NBA TV.

Live Streaming:

ESPN

ESPN Deportes USA

ESPN App

fuboTV

Spectrum SportsNet

NBA League Pass

Televisión:

Spectrum SportsNet

Radio:

SiriusXM FC

Dónde ver NBA League Pass gratis y online en Estados Unidos

Para poder ver gratis el partido Warriors vs. Miami Heat, debes acceder a la prueba gratuita de la web oficial de la NBA League Pass, la cual ha pasado minuto a minuto todos los juegos de la temporada además de contenidos exclusivos adicionales.

En qué canal ver Warriors vs. Heat EN VIVO

Australia: ESPN Australia, WatchESPN Australia, Kayo Sports

Austria: NBA League Pass

Canadá: Sportsnet One, Sportsnet Now, NBA League Pass

Inglaterra: NBA League Pass

Francia: NBA League Pass

International: Bet365

ItalyNBA League Pass

Japón: DAZN Japan

Reino Unido: Sky Go UK, NOW TV UK, SKY GO Extra, Sky Sports Main Event, Sky Sports Arena

Warriors vs. Heat probable lineup:

Warriors: por confirmar

Miami Heat: por confirmar

Warriors vs. Heat pronósticos en USA

Para las casas de apuestas en EE.UU., aún las cuotas no están establecidas. Bolavip te mantendrá informado de cómo están las cuotas y las predicciones de este encuentro.

