Bienvenidos a una nueva jornada de los dos torneos que marcan un verano donde ni siquiera el mercado de fichajes opaca lo que ocurre sobre el césped. A medida que van pasando y desarrollándose los certámenes en el nuevo y viejo mundo, repasamos cuanto dinero se llevan los próximos campeones de la Copa América y la Eurocopa de Naciones por Alemania. Todo se define por el próximo 14 de julio.

Desde hace un par de veranos que tanto CONMEBOL como UEFA han decidido que sus torneos coincidan en tiempo y año. Una fiesta total para el aficionado e igualmente una forma que aumentar los ingresos televisivos a diferencia de lo que ocurría en el pasado. Los premios por salir campeón de la Eurocopa y la Copa América, ejemplificantes del momento que viven ambas confederaciones en cuanto a finanzas se refiere. Diario MARCA entrega las cifras.

Empecemos con lo que ocurre al otro lado del Atlántico. Europa se congrega en Alemania por estas fechas para una nueva fiesta de 24 selecciones que buscan destronar a Italia como rey del viejo continente. El ganador de la final en el Olimpico de Berlín el próximo 14 de julio se llevará un bote de hasta 28 millones de euros. ¿Cómo se reparten estos? 9 por participar, 1.5 por ir a octavos, 2.5 por llegar a cuartos, otros 4 por pisar las semifinales y finalmente 5 por decir presente en la capital germana. Quien venza en la definición se lleva 8 millones de euros limpios.

¿Y la Copa América? CONMEBOL apuesta desde hace años por aumentar sus ingresos y por ende premios para torneos como la Copa Libertadores, Copa Suramericana y también la Copa América. Los cifras hablan de un bote tasado en los 16 millones de euros para quien se quede con la edición número 48 del certamen en los Estados Unidos. MARCA habla de una diferencia de 12 ‘kilos’ en relación con UEFA. Las claves de esto pasan por el dinero inicial que se reparte.

Italia y Argentina, actuales reyes de tanto Eurocopa como Copa América: IMAGO

Por el viejo continente UEFA tiene hasta 331 millones de euros a repartir entre premios por victorias y objetivos de las selecciones. En CONMEBOL, donde repetimos las cifras vienen creciendo en los últimos años, la suma se queda en un total de 72 ‘kilos’. Estas son las cifras que sumado a la gloria eterna, se buscan de cara a conocer a los próximos campeones de la Copa América y de la Eurocopa de Naciones. Argentina e Italia no solo defienden su corona, sino igualmente un jugoso bote.

¿Qué partidos se juegan hoy en la Eurocopa?

Se termina la fase de grupos del certamen. Llegan cuatro partidos repartidos en dos turnos como ocurriese en la jornada de ayer. Eslovaquia vs. Rumanía y Bélgica vs. Ucrania abren la contienda en el grupo E, donde todos pueden pasar como quedar eliminados. Para culminar todo llegan los Portugal vs. Georgia y Republica Checa vs. Turquía.

¿Qué partidos se juegan hoy en la Copa América?

Tras la victoria de la Argentina de Lionel Andrés Messi anoche, hoy llega el turno de ver como se termina defiendo buena parte del grupo B. México y Ecuador se miden antes de que lo hagan Venezuela con el combinado de Jamaica. Podemos estar ante una jornada donde incluso todo quede sentenciado en cuanto a clasificados y eliminados.