Jorge Fossati todavía no logra su primer triunfo oficial con Perú, pero ya acumuló un empate y una derrota. No logrando vencer a Canadá, el gran objetivo que tenía en la Copa América 2024 empieza a derrumbarse. Lo que es peor, todavía no logra marcar un gol oficial en 180 minutos.

Ante esto, sabiendo que el gol es el único mecanismo que tiene un equipo para ganar, Jorge Fossati fue muy duro en conferencia. Hablando de la falta de efectividad de Perú ante Canadá, el técnico tocó el tema de los delanteros: “Perú controló el partido, dominó, tuvo situaciones y pecamos de no convertir. Eso pasó durante 60 minutos, no por nada el rival cambió a tres jugadores y la figura táctica”.

Camuflando la falta de gol, una clara queja contra los delanteros, el técnico prefirió expresar un “pecamos de no convertir”. Siguiendo su comentario, también habló de cómo está Perú en la Copa América 2024: “Había el objetivo paralelo de sacar un equipo fuerte para lo que resta de las Eliminatorias, así que en ese sentido estamos muy bien”.

Acabando su comentario con una frase optimista, pero quizá no realista, Jorge Fossati dejó en claro que Perú peleará de tú a tú ante Argentina: “Seguimos creciendo, me animaría a decir que en el primer tiempo le generamos más problemas que la propia Argentina, el vigente campeón del mundo. Creo que supimos atacarlos por donde les dolía más”.

Perú vs. Canadá jugando por la Copa América 2024. (Foto: IMAGO)

Ahora Perú tendrá que chocar ante Argentina este sábado 29 de junio. Enfrentándose por la fecha 3 del Grupo A de la Copa América 2024, el técnico Jorge Fossati sabe que tiene que ganar para buscar alguna opción para pasar a cuartos de final del certamen.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jorge Fossati con Perú?

Jorge Fossati tiene contrato con Perú hasta septiembre del 2025. Ganando 166 mil dólares en promedio, si el técnico cumple todo su contrato se llevará 3.5 millones de dólares en promedio.

¿Cuánto gana Jorge Fossati en Perú?

Jorge Fossati gana 2 millones de dólares anuales en Perú. Haciendo un cálculo de su sueldo, el técnico de Uruguay se lleva 166 mil dólares mensuales, en promedio.