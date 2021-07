Tyson Fury volvió a los entrenamientos luego de que haya superado sin ningún problema el COVID-19, factor que lo llevó a retrasar la trilogía con Deontay Wilder. Por otro lado, en las últimas horas volvió a aparecer con los medios y el Rey de los Gitanos destruyó a su futuro rival con una sola y contundente frase.

Se esperaba que la trilogía entre el estadounidense y el británico se lleve adelante en el día mañana para luego enfocarse en enfrentar a Anthony Joshua. Sin embargo, la infección que sufrió el nacido en Inglaterra llevó a que el pleito por el Título Mundial CMB Pesado se posponga para octubre.

ver también Gennady Golovkin tendría decidido cuándo enfrentar a Ryota Murata

Por otra parte, en las últimas horas, Tyson Fury rompió el silencio en las últimas horas para dejarle un duro mensaje a Deontay Wilder. “Mentalmente está roto. Lo destruí la última vez en 7 rounds y ahora lo haré más rápido. Es más, en los 5 primeros. Él sabe que, si peleamos diez veces, le gano todas”, expresó el Rey de los Gitanos a Daily Mail.

Por otro lado, el nacido en Gran Bretaña fue consultado por las acusaciones que recibió sobre haberse contagiado de COVID-19 y expresó que él no es culpable por cumplió con los protocolos. “Desde que volví de lleno a entrenar no he estado en otro sitio que no sea mi nueva casa y el gimnasio de Top Rank. Tampoco lo ha hecho nadie de mi equipo”, explicó.

Y agregó: “La única gente que no podemos tener bien checada son mis sparrings, ellos cambian constantemente. Entraban y salían de la burbuja y todos saben que esta ciudad está llena de coronavirus. Tal vez haya llegado de alguno de ellos”.