Wembley Stadium, minuto 119. Marcus Rashford y Jadon Sancho saltan al terreno de juego para una tanda de penaltis donde todo le salió mal a los Tres Leones. Inglaterra vivió un caos anoche tras la derrota ante Italia que supone la continuidad de una sequía sin explicación ya en el Reino Unido a nivel Eurocopa. Gareth Southgate, en el foco de las críticas.

Costó entender buena parte de su postura ante una Italia que lo pasaba mal en el primer tiempo. Tras unos primeros 35 minutos espectaculares, Inglaterra replegó sus líneas, se metió atrás, renunció prácticamente a ataques con posesión y terminó aplicando un Catenaccio de otra época. A pesar de tener el banquillo lleno de figuras, Southgate siguió con un plan que tuvo el peor desenlace.

Ya en los penales, los tres futbolistas que fallaron no tenían más de 24 años y dos de ellos, apenas habían tocado balón en la noche más importante. Lejos de quitarse la responsabilidad de lo ocurrido, el entrenador asumió sus errores mientras que desde la prensa se castiga a quienes no dieron un paso al frente en la tanda.

"Es mi responsabilidad. Yo elegí a los chicos que iban a lanzar. Les dije a los jugadores que nadie está solo en esa situación, que ganamos y perdemos juntos, como equipo. Han estado muy unidos en todo momento y así debe seguir siendo. Fue mi decisión darle ese penalti a Saka. Hemos trabajado con ellos en los entrenamientos. Ese es el orden al que llegamos", declaraba el DT de los ingleses en su noche más dura.

55 años de frustraciones sobre un joven de 19

La imagen de Saka yendo a la lanzar el último penalti ha hecho que Inglaterra explote. Roy Keane, ex jugador del Manchester United, apuntó contra quienes no evitaron que un jugador que apenas vive sus primeros momentos cómo profesional haya quedado cómo la foto de la derrota.

"Si eres Grealish o Sterling, no puedes dejar lanzar a un niño delante de ti. No puedes sentarte ahí y decir: 'Veo a un jugador de 19 años caminar delante a mí, cuando yo he jugado muchos más partidos y tengo mucha más experiencia'. Sterling, incluso, ha ganado trofeos. No digo que Saka no estuviera preparado, podría haber seis o siete lanzadores, pero tienes que ponerte delante de ese chico y decirle: 'Escucha, voy a dar un paso adelante'”, declaraba el pupilo de Sir Alex Ferguson sobre la tanda que tiene a Inglaterra, un año más sin Eurocopa.