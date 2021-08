El rey de la estrategia en tiempo real regresa con Age of Empires 4, título que unos pocos podrán probar este mes en Steam y Microsoft Store.

Age of Empires 4: fecha, detalles y contenido de su beta cerrada

Age of Empires 4 está a unos pocos meses de distancia, y los fans de la estrategia en tiempo real no pueden esperar para probar el regreso de la mítica saga. Lo bueno es que para algunos no habrá que esperar demasiado, ya que dentro de poco se habilitará la primera beta cerrada.

Tal como explicaron los creadores del juego, el objetivo de esta beta será encontrar problemas técnicos, de estabilidad, y de balance para arreglar todo lo que sea necesario. Los jugadores se encontrarán con una misión tutorial, y podrán jugar de a hasta 8 jugadores en partidas online y contra IA. Habrá cuatro civilizaciones: los Ingleses, los Mongoles, los Chinos, y el Sultanato de Delhi.

Cuándo se podrá jugar la beta de Age of Empires 4

A partir del 5 de agosto, Age of Empires 4 tendrá una fase de pruebas cerradas. Esta terminará el 16 de agosto. Aún Relic Entertainment y World's Edge no lo han confirmado, pero es probable que haya más fases de prueba para tener todo listo a la hora que salga el juego.

Cómo participar de la beta de Age of Empires 4

Para tener una chance de formar parte del período de prueba para este nuevo título tendrás que inscribirte aquí en la web oficial. Esto no garantiza que te elijan, pero debes pertenecer al programa Age Insiders para optar dentro de esta beta y las próximas que tenga el juego.

Requisitos para Age of Empires 4 en PC

Si quieres probar la beta cerrada de Age of Empires 4, deberás contar al menos con estos requisitos mínimos:

• SO: Windows 10

• Procesador: Intel Core i5-4460T // AMD FX-6300 o superior

• Tarjeta Gráfica: NVIDIA GTX 760 // AMD Radeon R7 260X o superior con al menos 2GB de VRAM.

• Memoria RAM: 8GB

¿Cuándo sale Age of Empires 4 y en qué plataformas?

Age of Empires 4 estará disponible el 28 de octubre de 2021 para PC. Se podrá conseguir en Steam o Microsoft Store, y será también parte del catálogo de Xbox Game Pass para PC.