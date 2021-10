Entramos en el mes de octubre y con ello comienzan a llegar los reportes de lo sucedido durante los últimos treinta días en la plataforma de streaming más reconocida del mundo, como lo es Twitch. Y estos vuelven a demostrar el cremiento de la comunidad hispana, especialmente con lo logrado por TheGrefg, Ibai y Auronplay.

TheGrefg sigue siendo el gran referente de Fortnite en la comunidad, a pesar de haber variado bastante su contenido con el partido de las estrellas, sus gameplays de Clash Royale y su introducción en la serie de Minecraft, Tortilla Land. Aún así, destacó con su reacción al evento de final de temporada de Fortnite, donde consiguió 262,718 espectadores de pico.

Ibai sigue destacando gracias a sus emisiones del Paris Saint-Germain en directo para toda España, presentando las actuaciones de Messi, Neymar, Mbappé y compañía y entró en el Top 10 de los streams más vistos en la plataforma. El partido de PSG vs Lyon alcanzó un pico de 221,451 espectadores en simultáneo, siendo el décimo stream más visto de septiembre en la plataforma.

Sin embargo, la gran figura de Twitch en septiembre fue Auronplay, que con el lanzamiento de Tortilla Land ha visto crecer sus ya altos números en la plataforma. Auron tuvo dos streams que ingresaron en el Top Ten durante septiembre: el primero, fue el especial donde se definió la mejor iglesia del servidor entre los Pueblos 1, 2 y 3, con un stream que contó con un pico de 245,305 espectadores.

Pero la emisión del mes en Twitch fue sin lugar a dudas la del domingo pasado, cuando se llevó a cabo La Purga dentro de Tortilla Land. Todos los streamers presentes vieron un gran incremento en sus números, pero Auronplay se despegó del resto con un pico de 332,926 espectadores, siendo el stream más visto de todo Twitch en septiembre.

Top Ten streams más vistos de Twitch - Septiembre 2021

1- Auronplay (La Purga - Tortilla Land) >>> 332,926 espectadores

2- CS:GO MC RU (NAVI vs Vitality - ESL Pro League) >>> 313,186 espectadores

3- ESL_CSGO (Team Vitality vs Natus Vincere - ESL Pro League) >>> 300,391 espectadores

4- TheGrefg (Evento final de temporada de Fortnite) >>> 262,718 espectadores

5- VALORANT (G2 Esports vs Sentinels - Semifinal) >>> 262,342 espectadores

6- LCK_Korea (T1 vs HLE - Regionales) >>> 257,246 espectadores

7- Auronplay (Evento de Iglesias - Tortilla Land) >>> 245,305 espectadores.

8- VALORANT (G2 Esports vs Sentinels - Fase de Grupos) >>> 245,081 espectadores

9- Kato Junichi (Japón - Apex Legends) >>> 241,593 espectadores

10- Ibai (PSG vs Lyon) >>> 221,451 espectadores