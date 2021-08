Warzone nos dará un nuevo vistazo a lo que será Call of Duty: Vanguard a través del evento Batalla de Verdansk.

Batalla de Verdansk: primeros adelantos del evento en Warzone para revelar Call of Duty: Vanguard

Activision decidió, en vista de los rumores y las filtraciones que había sobre su próximo juego, revelar de forma oficial aCall of Duty: Vanguard. Pero aunque ya tenemos su primer trailer, no lo conoceremos del todo hasta que no se haya presentado en "Batalla de Verdansk", el evento de Warzone.

Antes de estrenarlo, la cuenta oficial de Call of Duty lanzó un par de imágenes, que dan las primeras pistas del evento. En la primera, que se puede ver abajo, se habla sobre una "nueva arma" en Verdansk, además de que se menciona un "vehículo acorazado" que deberemos bajar con nuestro escuadrón.

La segunda dice que recibiremos "nuevos planos de una arma y cuchillo" por participar en la Batalla de Verdansk, además de un skin de bicicleta y un reloj. Una vez se menciona que habrá que "derrotar un objetivo", a la vez que ambas imágenes adelantan las nuevas locaciones del mapa de Verdansk.

¿Cuándo es el evento Batalla de Verdansk para la revelación de Call of Duty: Vanguard?

El evento Batalla de Verdansk dentro de Warzone será el encargado de presentar oficialmente a Call of Duty: Vanguard, y lo veremos este jueves 19 de agosto a esta hora según tu país:

• Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y México: 12:30hs

• Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y Chile: 13:30hs

• Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 14:30hs

• Estados Unidos: 13:30hs (zona ET) / 10:30hs (zona PST)

• España: 19:30hs

¿Qué sabemos de Call of Duty: Vanguard?

Call of Duty: Vanguard está siendo desarrollado por Sledgehammer Games, y nos llevará de nuevo a la Segunda Guerra Mundial. Más allá de lo que se reveló a través de su primer avance oficial, se ha filtrado que llegaría con 20 mapas en su modo multijugador, entre otras cosas.