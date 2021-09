La Semana 35 de este 2021 cerró el domingo y con ello se presentaron los datos de ventas de juegos en la plataforma de Valve, Steam. Y el Top 10 de artículos más vendidos dejó varias sorpresas, con algunos títulos que ya llevan tiempo en el mercado como los más destacados.

Ver a Battlefield V como lo más vendido de Steam esta semana fue extraño; claro, eso hasta ver que el juego cuenta con un descuento del 90% en la plataforma, algo que los fanáticos y usuarios no pasaron por alto y han aprovechado para hacerse con esta joyita y añadirla a su biblioteca.

El Top 3 lo completan el nuevo Pathfinder: Wrath of the Righteous, un RPG de fantasía de Owicat Games que se lanzó en estos días, mientras que NARAKA: BLADEPOINT cierra el Top, manteniéndose entre lo más vendido por tercera semana consecutiva desde su lanzamiento inicial.

Top 10 de ventas semanales en Steam

1- Battlefield V

2- Pathfinder: Wrath of the Righteous (Standard)

3- NARAKA: BLADEPOINT

4- Pathfinder: Wrath of the Righteous (Deluxe)

5- Destiny 2: The Witch Queen Deluxe + Bungie 30th Anniversary Bundle

6- Valve VR Index Kit

7- Aliens: Fireteam Elite

8- Tales of Arise

9- No Man's Sky

10- Phasmophobia

El nuevo DLC de Destiny 2, que fue anunciado la semana pasada y que llegará recién en febrero del próximo año se sigue vendiendo bien, mientras que No Man's Sky se mantiene gracias a la reducción del 50% de su valor original.

Finalmente, vemos a Tales of Arise meterse en este ranking, de cara a su lanzamiento oficial este jueves, por detrás de Aliens: Fireteam Elite que se lanzó la semana pasada. Phasmophobia cierra esta lista luego de su actualización que realzó su popularidad en PC.