Los cuartos de final de Worlds 2021, el Campeonato Mundial de League of Legends, continúan con uno de los duelos más esperados: el de los rivales Edward Gaming y Royal Never Give Up. Tras cinco partidas, fue EDG quien venció y avanza ahora a las semifinales.

Ambos equipos de la liga china estaban dispuestos a dejarlo todo en la Grieta del Invocador, y así lo hicieron. Fue un constante tira y afloje entre los campeones del MSI 2021, y la escuadra que estaba determinada a romper su maldición en Worlds, torneo que habían disputado cinco veces pero nunca habían pasado los cuartos de final.

EDG empezó la serie tambaleándose, ya que Scout y su excéntrico pick de Malzahar no fueron suficientes para evitar que RNG se haga con todos los objetivos y controle la partida. El Juego 2 fue más parejo, y comenzó con un EDG que arrasó con un Dragón, un Heraldo y cinco asesinatos antes de los 10 minutos. Aunque RNG parecía que respondía, EDG se aprovechó del combo entre Yuumi y Graves para ganar.

Ambos equipos pusieron todo de sí mismos en el Juego 3, el más largo y peleado de la serie. RNG controló a EDG poniendo todo el focus en Flandre, y ellos contestaron tomando objetivos y buscando kills en las otras líneas, aunque RNG se fue con la victoria. El Juego 4 fue rápidamente dominado por EDG, y todos sabían que se definiría en la quinta partida.

Las tensiones estaban altísimas al empezar el Juego 5, que comenzó con un trade exitoso por parte de RNG en botlane, y continuó con EDG dominando por poco el early game. EDG entró al mid game con un espectacular exterminio, perfilados para llevarse la victoria, lo cual hicieron a los 28 minutos.

Ahora, Edward Gaming deberá enfrentarse al equipo que gane entre Gen.G y Cloud9, duelo que se llevará a cabo este lunes. Si quieres saber más detalles sobre cuándo se darán el resto de los enfrentamientos en estos cuartos de final, puedes ver aquí nuestro cronograma.