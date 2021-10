Los Cuartos de Final del Campeonato Mundial de League of Legends están a punto de comenzar

El actual Campeonato Mundial de League of Legends entró en su etapa decisiva y este viernes comenzarán los Cuartos de Final de Worlds 2021. Diariamente dos equipos se enfrentarán en series al mejor de cinco juegos, donde el primero en ganar tres mapas, avanzará a las Semifinales.

Series de los Playoffs de Worlds 2021

T1 vs Hanwha Life Esports

Este viernes comenzarán los Cuartos de Final de Worlds 2021, y la primera serie será la de T1 y Hanwha Life Esports. Estos dos equipos coreanos llegan con una historia bastante diferente, con T1 sorprendiendo en el Grupo B y ganándolo con cinco victorias y apenas una derrota luego de que EDG tuviera un traspié ante 100 Thieves. Canna y Oner han sido los jugadores más destacados del tricampeón dle mundo en la primera ronda.

Hanwha Life tiene en Chovy a su gran estrella, aunque Willer y Deft han tenido grandes partidas luego del Play-In para llevar a la escuadra a Cuartos de Final, luego de finalizar en el segundo lugar del Grupo C. Ambos equipos se enfrentaron recientemente en la final de los Regionales de Corea, donde T1 ganó en un 3-2 bastante cerrado.

¿Cuándo juegan T1 vs Hanwha Life en Worlds 2021?

La serie de T1 vs Hanwha Life se disputará este viernes 22 de octubre desde las 07:00hs (MEX) / 09:00hs (ARG) / 14:00hs (ESP). El ganador de la serie avanzará a Semifinales de la competencia, donde enfrentará al ganador de la serie entre DWG KIA y MAD Lions.

Royal Never Give Up vs Edward Gaming

Sólo dos equipos chinos resistieron a la Fase de Grupos de Worlds 2021, por un lado se encuentra el actual campeón del MSI 2021, Royal Never Give Up. La escuadra que cuenta con Gala y Xiaohu como sus máximos exponenetes ganó el Grupo C al vencer en un desempate a Hanwha Life.

Por otra parte, Edward Gaming es el actual campeón de la región y quedó en el segundo puesto de su grupo, por detrás de T1. Cuenta con un roster bastante compacto, donde resaltan Viper,que para muchos es el mejor tirador del mundo, y Jiejie, uno de los jungleros más destacados que quedan aún en competencia.

¿Cuándo juegan RNG vs EDG en Worlds 2021?

La serie de Royal Never Give Up vs Edward Gaming se disputará este sábado 23 de octubre desde las 07:00hs (MEX) / 09:00hs (ARG) / 14:00hs (ESP). El ganador de la serie avanzará a Semifinales de la competencia, donde enfrentará al ganador de la serie entre Gen.G y Cloud9.

DWG KIA vs MAD Lions

El domingo es el día señalado para una de las series de Cuartos de Final más esperadas. El campeón de los últimos dos splits de Corea y actual campeón del mundo, DWG KIA, se enfrentará al bicampeón europeo MAD Lions.

DWG KIA es el único equipo que sigue invicto en el Campeonato Mundial de League of Legends, y parece un equipo sin fisuras. Showmaker, Canyon y Khan han sido los mejores en sus respectivos roles en todo el torneo, mientras que la botlane de Ghost y Beryl ha estado mucho más estable que en el pasado y son los grandes candidatos a quedarse con la competencia.

MAD Lions formó parte de un cuádruple empate en el Grupo D, el primero en la historia de los Campeonatos Mundiales de League of Legends. Por suerte para ellos, lograron vencer a LNG Esports y clasificar a Cuartos de Final, donde sus jugadores tendrán que estar al mejor nivel posible. Elyoya, Humanoid y Carzzy han sido los grandes estandartes y necesitarán de ellos para lograr la épica.

¿Cuándo juegan DK vs MAD en Worlds 2021?

La serie de DWG KIA vs MAD Lions se disputará este domingo 24 de octubre desde las 07:00hs (MEX) / 09:00hs (ARG) / 14:00hs (ESP). El ganador de la serie avanzará a Semifinales de la competencia, donde enfrentará al ganador de la serie entre T1 y Hanwha Life.

Gen.G vs Cloud9

Los Cuartos de Final cerrarán con el duelo entre Gen.G y Cloud9. Los coreanos vencieron en un grupo más que complicado donde ganaron a Team Liquid y luego a MAD Lions en un cuádruple empate. Bdd, Clid y Ruler hicieron de este equipo uno de los más fuertes de Corea y son los favoritos para pasar de ronda.

Sus rivales serán el sorprendente Cloud9, que luego de un 0-3 en la primera semana, logró ganar a FunPlus Phoenix y Rogue en el último día de competencia de su grupo. Luego superó a los europeos en un desempate para clasificar. Sin lugar a dudas, Perkz es la cara del equipo y su líder, aunque Zven ha hecho una gran primera ronda y es su principal fuente de daño.

¿Cuándo juegan Gen.G vs C9 en Worlds 2021?

La serie de DWG KIA vs MAD Lions se disputará este lunes 25 de octubre desde las 07:00hs (MEX) / 09:00hs (ARG) / 14:00hs (ESP). El ganador de la serie avanzará a Semifinales de la competencia, donde enfrentará al ganador de la serie entre RNG y EDG.

Las semifinales se llevarán a cabo el siguiente fin de semana con fechas de 30 y 31 de octubre, de cara a la final que enfrentará a los ganadores de ambos duelos, el sábado 6 de noviembre.