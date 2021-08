Guardians of the Galaxy presenta a Lady Infierno en una nueva cinemática

Una de las grandes sorpresas (para algunos, ya que fue filtrado) del E3 2021 fue la presentación de Marvel's Guardians of the Galaxy. El título de acción-aventura se llevó el protagonismo durante el panel de Square Enix, y hoy volvió a aparecer con una interesante cinemática.

El nuevo video en el canal de la desarrolladora Eidos Montreal introduce a Lady Infierno, conocida como Lady Hellbender en inglés. Se trata de un importante personaje en la historia de los Guardianes, aunque hasta ahora había permanecido solo en las páginas de los cómics.

"Conoce a Lady Infierno, líder de los secuaces infernales, reina de Seknarf Nueve y coleccionista de monstruos", lee la descripción oficial del video. "En esta escena, los Guardianes intentan engañarla tratando de venderle un ""inusual monstruo"", Rocket o Groot, dependiendo de las decisiones del jugador".

El texto continúa afirmando que "Es el comienzo de una gran relación de amor-odio (tirando más al odio)". Más allá de presentarnos al personaje, la cinemática nos da una mejor idea de cómo será la dinámica del juego, y confirma que habrá un estilo de humor similar al de las películas.

Marvel's Guardians of the Galaxy estará disponible el 26 de octubre de 2021 para PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch a través de una versión Cloud. Recordamos que hace poco se filtraba que iba a tener un componente multijugador, aunque terminó siendo cancelado.