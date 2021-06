Square Enix habría cancelado el multijugador de Guardians of the Galaxy

Uno de los anuncios que más hype generó del E3 2021, a pesar de que ya se había filtrado con anterioridad, fue el del juego de Guardians of the Galaxy. Tras haber adaptado a los Vengadores con Marvel's Avengers, Square Enix anunció este juego con la desarrolladora Eidos Montreal. Parece que por la mala recepción de su anterior proyecto, el juego de los Guardianes de la Galaxia tomará otro rumbo.

Quizás el aspecto más criticado de Marvel's Avengers fue su componente online, al que la desarrolladora Crystal Dynamics le puso un mayor énfasis que a su modo historia. Esto fue parte de la razón por la que fracasó rotundamente al salir, y para evitar cometer el mismo error dos veces, Square Enix parece haber cancelado el modo multijugador de Guardians of the Galaxy.

También lee:

• Descubren un bug en Marvel's Avengers que expone tu IP

No hay ningún comunicado oficial al respecto, pero la pista que sugiere esto viene del perfil de LinkedIn de Simon Larouche, quien trabajó en Eidos Montreal durante un año antes de mudarse a Guerrilla Games, donde está empleado ahora. Según indica en su página, trabajó como "director de gameplay online" en GotG, y aclara que este componente fue cancelado.

La presentación del E3 2021 y la información que salió luego dejaban en claro el énfasis que tendrá este juego en la experiencia single-player, pero no se sabía públicamente que el online estaba en los planes de Square Enix. Lo más probable es que, en pleno desarrollo, esto haya sido descartado tras la mala recepción de Marvel's Avengers.

Marvel's Guardians of the Galaxy saldrá el próximo 26 de octubre en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, y Nintendo Switch a través de una versión Cloud. Solo dejará controlar a Star-Lord, el protagonista de la banda, y sus desarrolladores aclararon que no habrá DLCs ni microtransacciones, también en contraste con el juego de los Vengadores.

Lee También