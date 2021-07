Spider-Man y Spider-Man Miles Morales fueron dos de los juegos más exitosos de PS4 y PS5, respectivamente. Sony tomó el personaje de Marvel como representante de la marca PlayStation, y funcionó a la perfección. Es por esta popularidad del personaje que ahora estarían trabajando en una secuela al primer título.

Estaba claro desde un principio que la entrega con Miles Morales era solo un aperitivo, algo para mantener contentos a los fans mientras que Insomniac Games trabajaba en una verdadera continuación de la historia del héroe arácnido. Pero esto parece haberse confirmado, gracias a una publicación en Instagram del actor Nadji Jeter.

El intérprete de captura y voz de Miles Morales subió a su perfil una foto con el traje de mocap, con todos los puntos, parches y demás que se usan para grabar movimiento en un videojuego. Si bien podría tratarse de un proyecto no relacionado con Spider-Man, lo cierto es que Jeter solo trabajó en The Last of Us fuera de los juegos de Marvel.

Es por eso que lo más probable es que Insomniac y compañía ya estén grabando la captura de movimiento de los actores, lo cual corresponde a una etapa temprana en el desarrollo de un videojuego. Esta no es la única evidencia, ya que poco después Jeter borró su posteo, quizás debido a que se le requirió para mantener la confidencialidad del proyecto.

Además, como decíamos previamente, el enorme éxito de ambas entregas sin dudas llevarían a que Sony quiera seguir produciendo títulos de Spider-Man. El título original vendió más de 13 millones de unidades, mientras que el spin-off vendió más de 4 millones entre PS4 y PS5. Al lanzarse, la entrega de Miles Morales fue lo más vendido para la consola next-gen.