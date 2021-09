Con el NBA 2K22, los desarrolladores en 2K Sports han buscado reinventar la franquicia, y vaya que lo han logrado, especialmente con su versión de nueva generación, que aprovecha las ventajas que otorga el hardware de PS5 y Xbox Series. Y dicha versión del juego ha mejorado notablemente con la última actualización.

2K Sports presentó la nueva actualización del NBA 2K22 especial para PS5 y Xbox Series, la cual introduce una gran cantidad de mejoras de rendimiento y algún que otro detalle específico para dicha versión del juego. A continuación repasamos los cambios que se pueden ver en el juego a partir de esta actualización:

• Mejoras de estabilidad adicionales para mejorar la experiencia del usuario.

• Solucionado un error que causaba la desconexión antes o después de un partido en línea en alguna de las canchas de The City.

• Solucionado un error que evitaba que algunos estados guardados de MyCAREER puedan ser cargados en The City.

• Mejorado significativamente el tiempo de carga al reingresar en The City desde un edificio en su interior.

• Mejorados los FPS al navegar en The City en Xbox Series X.

• Las cámaras de transmisión tradicionales ya están disponibles nuevamente en MyNBA.

• Solucionado un error que provocaba que algunos estados guardados de MyNBA Online sobreescribieran estados guardados preexistentes.

• Medallas especiales ahora son aplicadas correctamente a la hora de la carga.

• Incrementada la velocidad requerida antes de que un jugador salte o caiga en la primera fila a causa del impulso.

• DJ Booths ya no permitirán propinas si están cerca de una misión de un NPC.

Estas son todas las mejoras que podrás encontrarte al actualizar el NBA 2K22 a su nueva versión en PS5 y Xbox Series.