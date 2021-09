Tras desarrollar juegos como Heavy Rain y Detroit: Become Human, el estudio Quantic Dream lanzaría un título de Star Wars.

Hasta hace poco, Electronic Arts poseía los derechos exclusivos para juegos de Star Wars, con lo cual produjeron títulos como Jedi: Fallen Order y Battlefront. Pero esto cambió, y entre las compañías que ya están trabajando con la franquicia estaría Quantic Dream.

Quantic Dream, el estudio francés del autor David Cage que nos trajo juegos como Heavy Rain, Beyond: Two Souls, Fahrenheit y Detroit: Become Human, estaría desarrollando un juego de Star Wars. Esto es según Tom Henderson, conocido insider cuya información suele ser confiable.

Aclaramos que esto no está para nada comprobado, pero Henderson subió a su cuenta de Twitter una imagen de Detroit: Become Human con un par de sables láser entrecruzados, dando a entender que este impensado emparejamiento de estudio y saga estaría sucediendo.

Como si la imagen fuera poco, Henderson ha estado dando "me gusta" a todos los comentarios que hablan sobre un juego de Star Wars de Quantic Dream. Hasta ahora han hecho exclusivamente juegos con un enfoque en lo narrativo y poca acción, por lo que nos preguntamos cómo se vería este supuesto proyecto.

Hasta que se confirme este rumor, tenemos otros juegos de Star Wars para esperar. Aspyr se está encargando del remake de KOTOR, Ubisoft está haciendo un juego de mundo abierto en este universo, y muchos están esperando la llegada de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.