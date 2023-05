Star Wars es una de las franquicias de películas más importantes en el mundo que con el paso del tiempo se adaptó a series, videojuegos e incluso cómics. Es por ese motivo que todos los fanáticos tienen un día específico para celebrar y recordar todo lo relacionado a la saga creada por George Lucas: el 4 de mayo.

La fecha no fue escogida al azar. Los fans la eligieron ya que un 4 de mayo, pero de 1979 tras el éxito de la primera película, un miembro del Partido Conservador del Reino Unido utilizó una reconocida frase de la cinta para felicitar a Margaret Thatcher por su triunfo en las elecciones de ese año: "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations (Que la fuerza te acompañe, Maggie. felicitaciones)".

Este suceso se volvió viral en el mundo entero. Es por ese motivo que en el 2011 fue escogido el 4 de mayo como el Día Internacional de Star Wars. En distintos países se suelen realizar eventos en los cuales los fanáticos de la saga se reúnen para compartir anécdotas e incluso hacer cosplay de los personajes favoritos.

+Cómo ver las películas de Star Wars en orden cronológico

Trilogía original

Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza (1977)

Star Wars: Episodio V - El Imperio contraataca (1980)

Star Wars: Episodio VI - El retorno del Jedi (1983)

Precuelas

Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma (1999)

Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones (2002)

Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith (2005)

Trilogía final

Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza (2015)

Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi (2017)

Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker (2019)

