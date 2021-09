166 federaciones ya le aprobaron su idea en el primer filtro de FIFA dedicado a analizar las consecuencias de un cambio sin precedentes en el fútbol de las naciones. Arsene Wenger pasó por L’Equipe y explicó sus razones para promover que la Copa América, Mundial o la Eurocopa se jueguen cada dos años.

El ahora director de desarrollo de FIFA asegura que ha llegado el momento de darle un giro de 180 grados a un fútbol de selecciones que afirma, es cada vez menos interesante. El francés cuenta ahora mismo con buena parte de la federaciones para analizar si sería viable aplicar su proyecto desde el 2028.

ver también Suecia, un matagigantes que puede dejar a España sin Qatar 2022

Explicó que solo habría dos parones de selecciones para conseguir la clasificación: "Entre esas dos ventanas, el jugador permanecería en su club al menos siete meses. En lugar de cuatro períodos de parones por selecciones, habría dos. Se trataría de un período dedicado en exclusiva a la clasificación y eso crearía una tensión que hoy no existe".

"Si tuviéramos que dejar que la duración aumente el privilegio, tendríamos que jugar un Mundial cada diez años. Hay que tener el coraje de decirse a sí mismo que la belleza y el prestigio de la competición dependen sobre todo de la calidad de la competición", asegura Wenger en L'Equipe.

¿Una Superliga de selecciones?

“El mayor inconveniente que tiene la Superliga es que no se basa en la calidad deportiva. Se basa en el prestigio de los clubes y no en el rendimiento. Tenemos que asegurarnos de que el mundo del fútbol mantenga una unidad, y para eso tenemos que organizarlo de manera diferente. El fútbol es el deporte número uno del mundo, pero eso no es motivo para quedarse quieto y no tratar de anticiparse", finalizaba el francés.

ENCUESTA ¿Estas de acuerdo con la propuesta de Wenger? ¿Estas de acuerdo con la propuesta de Wenger? Si No YA VOTARON 30 PERSONAS

La propuesta de Wenger ya ha generado ya una fractura en los principales entes del fútbol mundial. Ceferin en UEFA y algunos dirigentes de los clubes europeos se oponen totalmente a esta propuesta, llegando asegurar incluso que no prestarían a sus jugadores si esas nuevas Copas del Mundo coinciden con la Eurocopa. FIFA iría hasta el final con el francés.