El fútbol conoce de historias para todos los gustos alrededor del mundo. Pero, esta semana, ha sido el escenario de un hecho peligroso, pero que, por fortuna, no pasó a mayores. Luego de un partido amateur en Honduras, un árbitro se defendió de un presunto linchamiento mostrando una pistola y se volvió viral en redes sociales.

Las imágenes se viralizaron en la red social Twitter donde se puede ver cómo un árbitro mostró un arma de fuego, mientras un grupo de personas se le aproximaba. Según el diario La Tribuna de Honduras, el silbante buscó dispersar a la gente, a fin de evitar lo que habría sido un presunto linchamiento.

Según relatos de los presentes, este árbitro, quien dirigió un partido amateur disputado en La Jigua, Copán, Honduras, muestra el arma en dirección al piso y, al notar esto, una persona grita: "Tiene una pistola". Esto rápidamente provoca una dispersión del grupo de personas que intentaba acercársele. A la vez, se escuchan algunas detonaciones.

De acuerdo a otros testimonios, varios de los presentes se le acercaron a reclamarle al árbitro, luego de que su equipo perdió y éste no les cobró un supuesto penal sobre el final del partido. A raíz de esto, surgió la teoría del linchamiento contra el juez, algo que finalmente quedó en el aire ante su reacción con la portación del arma de fuego.

Pese al peligro, varios de los presentes parecieron no inmutarse ante lo hecho por este árbitro. Incluso se escuchan algunos gritos de broma contra este silbante por su accionar. A final de cuentas, la situación no pasó a mayores, ya que no hubo heridos y el juez se retiró del lugar escoltado.