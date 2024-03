La Audiencia de Barcelona celebraba el pasado martes 19 de marzo un acto para dictaminar si Dani Alves podía salir o no de la cárcel tras los últimos recursos presentados por la defensa. El ex jugador brasileño quedó en libertad provisional bajo fianza. Un millonario pago a la espera de lo que resuelva la justicia con su futuro. Se hablaba del padre de Neymar como el hombre que abonaría dicha cantidad de dinero. Comunicado de da Silva Santos para negar todo.

Los hechos alrededor de esa noche de finales del 2022 por la discoteca Sutton seguirán siendo analizados. Mientras tanto Dani Alves queda a la espera del pago de una fianza de un millón de euros para poder abandonar las instalaciones del centro penitenciario Brians 2. Diversos medios y portales apuntaban al padre de Ney como el nuevo agente clave en la libertad del ex Barcelona, Juventus o Sevilla. Por medio de sus redes sociales, Neymar da Silva Santos se desmarca del futuro judicial del acusado. Ya había ayudado en el pago de 150.000 euros para indemnizar a la victoria.

“Como todo el mundo sabe, al principio ayudé a Dani Alves, sin ningún vínculo con ninguna demanda. En este segundo momento, en una situación distinta a la anterior, en la que los tribunales españoles ya se han pronunciado a favor de la condena, se especula y se intenta asociar mi nombre y el de mi hijo a un asunto que hoy ya no nos corresponde”, empieza Neymar da Silva Santos en sus redes sociales. Se entiende que no abonará las sumas pedidas por la Audiencia de Barcelona.

El padre del jugador del Al-Hilal se desmarca del futuro judicial de Alves. Niega que haya abonado la fianza pedida por la jueza o que vaya a hacerlo. Más allá de la libertad provisional que se encuentra en el aire, la investigación continuará en la ciudad condal: “Espero que Daniel encuentre con su propia familia todas las respuestas que busca. Para nosotros, para mi familia, el asunto se acabó”.

La Fiscalía pide endurecer las penas al ex jugador. La primera decisión de la justicia pasó por una pena de cuatro años y medio para Alves. La acusación pretende que se llegue a los casi 12 que supone la máxima pena en este escenario. Por su parte, Inés Guardiola, defensa del ex jugador, sigue en su campaña por conseguir la absolución del brasileño. De momento este y hasta que se comunique lo contrario, no hay pago de la fianza que le entregue al acusado la libertad provisional. El padre de Neymar se desmarca del futuro del ex Barcelona, Juventus, PSG o Sevilla.

Las promesas de Dani Alves

“Confío en la justicia y siempre estaré a su disposición…No voy a huir, no me fugaré…Pienso llegar hasta el final”, algunas de las frases de la última comparecencia de Dani Alves ante el juzgado. Por la Fiscalía y la acusación mantienen que el riesgo de fuga del país ante su situación económica es latente. De momento el pago de la fianza no llega.

¿Por qué Dani Alves no paga la fianza?

Alfonso Pérez Medina, responsable de tribunales de La Sexta, explica los líos judiciales y matrimoniales de Alves como la clave para que el jugador no pueda abonar las cifras dispuestas en la justicia: “Tiene todas las cuentas embargadas en Brasil por un conflicto que tiene con su exmujer…A día de hoy el futbolista no tiene liquidez”.