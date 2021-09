El número uno del mundo, Novak Djokovic, decidió bajarse del Masters 1000 de Indian Wells. Tras perder la final del US Open, el serbio decide extender su descanso en el circuito.

No habrá Indian Wells para Novak Djokovic. El número uno del mundo confirmó su baja para el Masters 1000, que se disputa en el desierto californiano y que comenzará su acción el próximo lunes 4 de octubre. De esta manera, extenderá su descanso tras perder la reciente final del US Open, a manos del ruso Daniil Medvedev.

Luego de no poder lograr el Grand Slam (ganar los cuatro títulos) tras caer en tres sets ante Medvedev en Nueva York, llegó el tiempo de descansar para Nole. De hecho, luego del partido, había adelantado que no sabía qué sería de su futuro en esta temporada. Evidentemente, se tomará todo el tiempo que sea necesario para volver a competir.

"Lamento no poder ver a mis fanáticos en Indian Wells y jugar en el desierto, mi lugar favorito para jugar. ¡Espero verlos el año que viene!", publicó Novak Djokovic en sus redes sociales. Minutos antes, la cuenta oficial del torneo en Twitter había anunciado la baja del serbio, aunque no trascendieron los motivos.

Novak Djokovic confirma su baja de Indian Wells (Twitter @DjokerNole)

La presión y la gran acumulación de torneos que jugó Djokovic durante la mitad de temporada llevaron a que el US Open sea su último torneo por un tiempo. Habrá que ver si volverá a competir para el Masters 1000 de París o para el ATP Finals. Incluso no se descarta que no vuelva a jugar en lo que queda de este 2021 y piense ya directamente en el 2022.

A la baja de Djokovic, se le suman las de los lesionados Stanislas Wawrinka y Milos Raonic. Fuera del cuadro también se encuentran Roger Federer, Rafael Nadal y Dominic Thiem, quienes se recuperan de sus respectivas dolencias. En el cuadro femenino, en tanto, este martes se había confirmado la baja de la número uno del mundo, Ashleigh Barty, que se suma a las ausencias de Serena Williams y Naomi Osaka.