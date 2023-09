Rafael Nadal y Novak Djokovic son dos verdaderas leyendas del mundo del tenis. Junto a Roger Federer, han sido los 3 tenistas más destacados de este siglo. Por lo que el debate sobre quién es el mejor de la historia, sigue dándose entre los fanáticos de este deporte.

En esta oportunidad, fue el tenista español quién reavivó el debate, pero al afirmar que “Nole” es el mejor de todos. Esto sorprendió a muchos seguidores de “Rafa”, quiénes ponderan que él es el GOAT.

Rafael Nadal elogia a Novak Djokovic

En una entrevista con Movistar+, Nadal declaró, “Djokovic tiene números mejores que los míos. A nivel de títulos, él es el mejor de la historia. Eso es indiscutible. No se me cae ningún anillo ni tengo un ego tan grande como para intentar maquillar una realidad que no es. Lo demás son gustos”.

Además agregó, “No siento nada cuando le veo ganar un Grand Slam, no me cambia el discurso cuando voy por delante o por detrás. Me hubiera gustado ser el tenista con más Grand Slams de la historia, sin ninguna duda. De esto se trata el deporte, de intentar ser lo mejor posible. Pero no ha sido una obsesión, no me frustra”.

¿Cuántos títulos de Grand Slam tienen Rafael Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer?