Rafael Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer (ya retirado) son los tres nombres que disputan la contienda para decidir sobre quién es el mejor tenista de todos los tiempos. Las opiniones están divididas debido a que todos ellos tienen méritos y/o argumentos que los puedan posicionar en la cima.

Sin embargo, estas grandes rivalidades no solamente se dan dentro de la cancha en partidos que quedan y quedaron en la memoria de todos los fanáticos de este deporte. ¿El motivo? En los últimos días, Djokovic y Nadal intercambiaron declaraciones cruzadas.

Nole fue el que le respondió a Rafa sobre unos polémicos dichos que realizó el mallorquín. De esta manera, te contamos, a continuación, todos los detalles al respecto.

¿Qué le respondió Djokovic a Nadal?

En principio, Nadal había sido consultado sobre qué sentía al ver que Djokovic lo había superado en cantidad de títulos de Grand Slam (24 a 22 para el serbio): “No estoy frustrado porque hice todo lo posible para que las cosas salgan bien. Creo que Novak siente esto con más intensidad que yo. Podría haber sido una frustración para él, quizás por eso lo consiguió. Tuvo la capacidad de llevar la ambición al máximo“.

Luego, en la entrevista con Movistar Plus+, sentenció: “Yo también fui ambicioso, pero me lo tomé de otra forma. Esto me ha permitido ver las cosas de otra manera“.

Ante estas declaraciones, Nole le dejó una respuesta en una nota con Sportal serbio: “Es su opinión y yo, por supuesto, no estoy de acuerdo. Tengo mi opinión pero no la compartiré porque no quiero que profundicemos en eso. No tengo intenciones de hablar mal de Nadal o de Federer. Mi respeto hacia ellos supera cualquier opinión negativa que pueda tener“.

¿Quién es el mejor de la historia?: los números de Nadal, Federer y Djokovic

Rafael Nadal : 22 títulos de Grand Slam (dos Australian Open; 14 Roland Garros; dos Wimbledon y cuatro US Open). 92 trofeos ATP. Historial negativo ante Djokovic y positivo ante Federer. Sin ATP World Tour Finals ganados.

: 22 títulos de Grand Slam (dos Australian Open; 14 Roland Garros; dos Wimbledon y cuatro US Open). 92 trofeos ATP. Historial negativo ante Djokovic y positivo ante Federer. Sin ATP World Tour Finals ganados. Roger Federer : 20 títulos de Grand Slam (seis Australian Open; un Roland Garros; ocho Wimbledon y cinco US Open). 103 títulos ATP. Historial negativo ante Djokovic y Nadal. Seis ATP World Tour Finals ganados.

: 20 títulos de Grand Slam (seis Australian Open; un Roland Garros; ocho Wimbledon y cinco US Open). 103 títulos ATP. Historial negativo ante Djokovic y Nadal. Seis ATP World Tour Finals ganados. Novak Djokovic: 24 títulos de Grand Slam (10 Australian Open; tres Roland Garros; siete Wimbledon y cuatro US Open). 96 títulos ATP. Historial positivo ante Federer y Nadal. Único en ganar mínimo tres veces cada Masters 1000 y seis ATP World Tour Finals ganados.

¿Cómo es el historial entre Nadal y Djokovic?

Entre sí, disputaron un total de 59 encuentros: 30 triunfos para Djokovic y 29 para Nadal. Quizás, la mayor rivalidad en la historia del tenis. El último antecedente fue en los cuartos de final de Roland Garros 2022, con triunfo del español por 6-2, 4-6, 6-2 y 7-6 (4).

¿Cómo es el historial entre Nadal y Federer?

Federer y Nadal, otro de los grandes clásicos en la historia, jugaron 40 veces. En este H2H, el español tiene 24 triunfos contra 16 del suizo. El último antecedente fue en las semifinales de Wimbledon 2019, con victoria de Su Majestad por 7-6 (3), 1-6, 6-3 y 6-4.

¿Cómo es el historial entre Federer y Djokovic?

Roger y Nole, por su parte, también poseen un extensa historia entre sí, debido a que se vieron las caras en 50 ocasiones. En este caso, Novak está arriba 27-23. ¿El último match? En las semifinales del Abierto de Australia 2020, con victoria de Nole por 7-6 (1), 6-4 y 6-3.

El único que se encuentra retirado es Federer. Djokovic sigue liderando el ranking ATP y el circuito, habiendo ganado tres de los cuatro torneos de Grand Slam en el 2023. Nadal sueña con un The Last Dance y cerrar su carrera de la mejor manera.

Nadal, ¿vuelve en el Abierto de Australia 2024?

Rafa estaría de regreso al circuito ATP en el Australian Open 2024, torneo que le dará una Wild Card. Sin embargo, el mallorquín se sigue preparando y se podría confirmar en los próximos meses.

Cabe recordar que La Fiera no juega desde el 18 de enero del 2023, cuando perdió contra Mackenzie McDonald en la segunda ronda del Australian Open en sets corridos.