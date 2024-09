Los más de 57 millones de suscriptores apenas dos semanas después del lanzamiento en YouTube transformaron al canal de Cristiano Ronaldo (UR Cristiano) en uno de los más populares de la plataforma. A tal punto que el propio futbolista confesó que quiere superar a MrBeast, quien con 313 millones posee el canal más grande en esa plataforma.

Uno de los videos de Cristiano con más reproducciones de los 30 que lleva publicados hasta el momento es un desafío para presentar “mis pasiones”, donde siempre se plantean dos opciones para que el portugués elija la favorita. Y en ese rápido ping pong de un minuto el momento más llamativo se dio cuando debió elegir entre Novak Djokovic y Rafael Nadal.

CR7 no pudo lanzar una rápida respuesta, tal como lo venía haciendo. Primero cerró los ojos, luego hizo un gesto con su rostro que mostraba dificultad para decidirse hasta que se inclinó hacia adelante y encojió los hombros. Fue su manera de decir que no se volcaba hacia ninguna de las dos opciones, que no podía poner a Djokovic por encima de Nadal o a Nadal por encima de Djokovic.

El tenis, uno de los deportes favoritos de Cristiano

En una de las preguntas previas, Cristiano Ronaldo había puesto al tenis por encima del golf cuando era consultado por sus preferencias entre distintos deportes. Y fueron muchos los torneos en los que se vio al portugués en los palcos de los principales courts de los Grand Slam como espectador.

De hecho, varias veces él mismo compartió fotos jugando al tenis y hasta lo une una relación con el propio Rafael Nadal. Además de haber participado juntos en una publicidad de Nike, también están cruzados por algunos negocios fuera del ámbito deportivo.

Cuando jugaba en el Real Madrid, CR7 siempre decía presente en el torneo que se disputa en la capital española. (Foto: Imago).

Todas las respuestas de Cristiano Ronaldo sobre los deportes que le gustan

-¿NFL o NBA?

-NBA.

-¿UFC o boxeo?

-UFC.

-¿Golf o tenis?

-Tenis.

-¿Moto GP o Fórmula 1?

-Fórmula 1.

-¿Djokovic o Nadal?

-Los dos.

-¿La Roca o Hulk Hogan?

-La Roca.

-¿Michael Jordan o Stephen Curry?

-Michael Jordan.

-¿Tom Brady o Tiger Woods?

-Tom Brady.