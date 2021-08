A pocas semanas de comenzar, el US Open 2021 de Tenis sufre un nuevo revés. Hace algunos días, se había confirmado la baja de Roger Federer, cinco veces ganador de este torneo, por una lesión en su rodilla que lo lleva nuevamente al quirófano. Ahora, quien tampoco estará presente es el vigente defensor del título, el austríaco Dominic Thiem, quien también se ausentará por lesión.

Thiem fue el ganador de un extraño Abierto de los Estados Unidos 2020. Es que fue el primer gran torneo que se realizó luego de la pandemia de COVID-19 que paró el circuito de tenis. El austríaco venció en la final a cinco sets a Alexander Zverev para ganar su primer título de Grand Slam. Sin embargo, en esta edición 2021, no podrá decir presente.

A través de un comunicado en su cuenta de Twitter, Thiem, actual número 6 del ranking mundial ATP, comentó que una lesión en su muñeca derecha lo dejará fuera de competencia por el resto de esta temporada 2021. Si bien no comentó que vaya a operarse, sí volverá a utilizar una férula por al menos seis semanas.

El austríaco no juega un partido en el circuito desde el pasado 22 de junio en los octavos de final del Mallorca Open cuando se retiró precisamente por la dolencia en la muñeca durante el partido ante Adrian Mannarino, que iba ganando 5-2. Por esa lesión, también quedó fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio (sumado a su decisión de priorizar el circuito).

La baja de Dominic Thiem se suma a la de Roger Federer, quien anunció que no estará en el US Open de este año debido a una lesión en su rodilla, por la cual deberá pasar por el quirófano. De esta manera, ya son dos los excampeones de este Grand Slam que no dirán presente dentro de algunas semanas.

El comunicado completo de Dominic Thiem

Hola a todos, quería actualizarles mi lesión y hacerles saber que, desafortunadamente, he tenido que bajarme del US Open y me perderé todo lo que queda en el 2021. Estoy muy decepcionado por no poder defender mi título en Nueva York, pero no me he recuperado de la lesión que sufrí en la muñeca en el ATP 250 Mallorca (junio)

En las últimas seis semanas he estado siguiendo los consejos del cuerpo médico, he usado la férula y he seguido los ejercicios para estar en forma incluso antes de volver a los entrenamientos. Sin embargo, la semana pasada volví a sentir una molestia y fui directamente a ver a los especialistas

Luego de realizarme varias pruebas, la conclusión es que mi muñeca necesita más tiempo, así que hemos decidido ser más conservadores y darle un mayor tiempo de espera. Volveré a usar la férula por un par de semanas más y luego iniciaré los ejercicios con la raqueta.

Ha sido una decisión muy dura de tomar pero sé que es lo que debo hacer. Tengo una carrera muy larga todavía por delante y es importante no correr y tomar riesgos para volver antes. Espero que lo entiendan. Agradezco el apoyo que me están brindando. Significa mucho para mí y me da mucha fuerza y me ayuda a mantenerme positivo en este tiempo tan difícil.

Utilizaré este tiempo en el que no estoy compitiendo para mantenerme en forma y poner más énfasis en las causas con las que estoy muy comprometido, como la sostenibilidad, especialmente la conservación de los océanos y la naturaleza.

Los mantendré informados sobre mi progreso. ¡Cuídense y no puedo esperar a volver a las canchas!