El legado de Roger Federer trasciende las líneas de la cancha de tenis, y este miércoles fue testigo de uno de los momentos más emotivos desde su retiro en septiembre pasado. El torneo de Halle, donde Federer ostenta el récord histórico de 10 títulos, le brindó un homenaje excepcional.

Más allá de las celebraciones, el tenista suizo también se enfrentó a una pregunta crucial durante su encuentro con los medios de comunicación: ¿quién es el mejor tenista de la historia?

La respuesta de Federer al ser consultado si Djokovic es el GOAT

La reciente conquista de Roland Garros por parte de Novak Djokovic, que lo sitúa con 23 títulos de Grand Slam, por encima de los 22 de Rafael Nadal y los 20 que logró el propio Federer, añadió aún más relevancia a esta cuestión.

Ante la presión mediática, el ícono de Basilea no dudó en abordar el tema, aunque consideró que aún es demasiado pronto para otorgar a Djokovic el título de mejor tenista de todos los tiempos.

“No lo sé. ¿Qué es mejor? ¿Ganar Wimbledon a los 17 años como Becker o triunfar en Roland Garros a los 36 como hizo Djokovic? No lo sé“, expresó Federer en una entrevista con el medio suizo Tages-Anzeiger. “Lo que Djokovic ha logrado es fantástico y podría ser suficiente, pero creo que mientras Nadal siga jugando, no podemos responder a esa pregunta de manera definitiva“.

El legado del Big 3

Las palabras de Roger Federer reflejan su respeto por el legado de sus compañeros de la “Gran Tríada” del tenis, conformada por él mismo, Nadal y Djokovic. Reconoce los logros excepcionales de Novak , pero también subraya la importancia de la continuidad de Nadal en la competencia.

A medida que los fanáticos del tenis debaten acaloradamente sobre quién merece el título de mejor tenista de todos los tiempos, resulta claro que esta discusión perdurará en el tiempo. La grandeza de estos tres jugadores ha dejado una huella imborrable en la historia del tenis, y mientras el debate continúa, los aficionados seguirán maravillándose con su genialidad en la cancha.

¡El legado de Federer, Nadal y Djokovic es eterno y la rivalidad entre ellos seguirá cautivando a los fanáticos del tenis en todo el mundo!