Atlético de Madrid y Athletic Club empataron sin goles en el Wanda Metropolitano en un partido muy tenso este sábado. La expulsión de Joao Félix condicionó la parte del final del encuentro y desató varias críticas dentro del conjunto colchonero contra el árbitro Jesús Gil Manzano.

Los ánimos estuvieron muy elevados en el campo de juego y las críticas no se guardaron luego del pitazo final. Desde jugadores, técnico y hasta el director deportivo del conjunto rojiblanco se manifestaron contra el arbitraje que se vio hoy en el juego ante Athletic.

Jesús Gil Manzano expulsó a Joao Félix al minuto 78 por segunda amarilla, luego de que "se dirigió a mí con el dedo índice en la sien en señal de disconformidad tras haber sido amonestado", apuntó el colegiado en su informe final. También sumó una situación terminado el partido que tuvo que ver con unas críticas de parte del director deportivo del Atleti, Andrea Berta.

"Al finalizar el partido, el Director Deportivo Don Andrea Berta (identificado por el delegado de su equipo), en primer lugar se dirigió al cuarto árbitro diciéndole: 'Este árbitro es muy malo, no va a volver a venir aquí'. Seguidamente, entró al terreno de juego para dirigirse a mí diciéndome: 'Aquí nunca más, aquí nunca más'", informó Gil Manzano.

Gil Manzano informó a Andrea Berta (Twitter @elchiringuitotv)

Simeone y Savic critican el arbitraje

En conferencia de prensa, el técnico Diego Simeone habló sobre la expulsión de Joao Félix, y si bien no lo justificó, sí cuestionó el hecho. "Yo hice un momento de veces el mismo episodio y no estuve en consecuencia de lo que pedía el partido y lo fui comprendiendo con el paso del tiempo. Es un episodio que le pasa a cualquier futbolista, el arbitro entendió que lo tenia que expulsar, seguramente si el gesto se lo hace otro futbolista no entendería lo mismo", criticó.

En tanto, el montenegrino Stefan Savic habló para las cámaras de Movistar y tuvo sus argumentos contra lo hecho por el árbitro. "No le hemos dicho nada porque con él no se puede hablar. Sólo que no es normal que nos saquen 15 tarjetas. Por cada palabra te saca una tarjeta. Mejor no mejor decir nada porque me caen a mí primero las amarillas y no quiero problemas", tiró.